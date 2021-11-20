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- Müslüme'nin vefat etmeden önceki son fotoğrafı
Müslüme'nin vefat etmeden önceki son fotoğrafı
9 gün süreyle aranmasının ardından bir tepede cansız bedeni bulunan minik Müslüme'nin Yörük ailesiyle birlikte Bardas köyünden geçerken çekilen son fotoğrafı ortaya çıktı.
- Haber Merkezi
- 20.11.2021 - 15:59
- Güncelleme : 20.11.2021 - 16:03
Mersin'de kaybolan 2 buçuk yaşındaki Müslüme, 9 gün boyunca ekipler tarafından arandı.
Yörük ailenin minik kızı, çadırın yanındaki bisikletiyle oyun oynarken bir anda kaybolmasından 9 gün sonra bulundu.
Minik Müslüme'nin bir tepede bulunan cansız bedeni yürekleri dağlarken, aile husumetlileri olduğunu iddia ettikleri kişilerden şüphelendiğini açıkladı.
GEÇTİKLERİ KÖYDE FOTOĞRAF ÇEKTİLER
Mersin'e gitmeden önce Konya'ya yakın Bardar civarında oldukları belirtilen Müslüme'nin babası Mehmet Yağal ve diğer aile üyelerinin fotoğrafları ortaya çıktı.
SON FOTOĞRAFI
Ensonhaber'in Whatsapp ihbar hattına gelen, 23 Eylül'de Ahmet Türedi tarafından köylerinden geçtikleri sırada çekilen görüntülerde, minik Müslüme elindeki üzümle kameraya poz verdi.