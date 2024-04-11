Muş'ta 100 yaşındaki dede 200'üncü bayramını kutladı 100 yaşında 200'üncü bayramını yaşayan asırlık dede, bu bayramı da çocukları ve torunlarıyla kutlarken, "Akıllı adam dünyada çalışıp ahireti kazanandır. Dünyayı çok seversen ahiretin noksan olur" dedi.

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İHA

Muş’ta asırlık dede bayram coşkusunu 200'üncü kez yaşadı.

Merkeze bağlı Karabey köyünde ikamet eden 7 çocuk ve 60 torun sahibi 100 yaşındaki Abdulbaki Kaya, 200’üncü bayramını kutlamanın sevincini yaşıyor.

Tarihin birçok önemli anlarına şahit olan 100 yaşındaki Kaya, bu Ramazan Bayramı'nı da çocukları, torunları ve komşuları ile kutladı.

"Akıllı adam dünyada çalışıp ahireti kazanandır"

Kıymet bilen için dünyanın bir hazine olduğunu söyleyen Kaya, “200’üncü bayramımı torunlarım ile kutluyorum. Allah’a çok şükür bu günleri gördüm. İnsanlar dünyanın fani olduğunu söylüyorlar. Hayır, dünya fani değil, bilen için hazinedir. Akıllı adam dünyada çalışıp ahireti kazanandır. Dünyayı çok seversen ahiretin noksan olur.” dedi.

"Türkiye'nin dört bir yanında bayramı kutlamak için geldiler"

100 yaşındaki Kaya’nın torunu İsa Kaya ise, dedesinin bayramını kutlamak için Gaziantep’ten geldiğini söyleyerek, “Dedem 100 yaşında ve 200’üncü bayramını kutladı. Türkiye’nin dört bir yanında yaşayan torunları, dedemin bayramını kutlamak için geldiler.” ifadelerini kullandı.

"100 yaşındaki dedemin 200’üncü bayramını kutluyorum"

Harun Aras isimli torunu da, “Bizler torunları olarak her bayram dedemizin yanında olmaya çalışıyoruz. 200’üncü bayramını hep beraber kutluyoruz. Rabbim dedeme ve tüm yaşlılarımıza sağlıklı uzun ömürler nasip etsin. Bu duygularla 100 yaşındaki dedemin 200’üncü bayramını kutluyorum.” şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)