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    Muş’ta 3,8 büyüklüğünde deprem

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muş’un Varto ilçesinde saat 09.35'te 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 02.02.2021 - 09:54
    • Güncelleme : 02.02.2021 - 09:58
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    Muş’ta 3,8 büyüklüğünde deprem

    Muş'un Varto ilçesi 3,8 büyüklüğünde depremle sallandı.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muş’un Varto ilçesinde saat 09.35'te 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

    CAN YA DA MAL KAYBI YOK

    AFAD, sarsıntının ardından herhangi bir can ya da mal kaybı bilgisinin verilmediğini aktardı.

    Muş’ta 3,8 büyüklüğünde deprem #1

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