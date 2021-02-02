Muş’ta 3,8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muş’un Varto ilçesinde saat 09.35'te 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Muş'un Varto ilçesi 3,8 büyüklüğünde depremle sallandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muş’un Varto ilçesinde saat 09.35'te 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

CAN YA DA MAL KAYBI YOK

AFAD, sarsıntının ardından herhangi bir can ya da mal kaybı bilgisinin verilmediğini aktardı.