Evlatları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin, HDP il binası önünde başlattıkları oturma eylemi 7’nci haftasında da devam etti. Aileler, çocuklarını HDP’den geri istedi.

Muş’ta çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin başlattıkları evlat nöbeti, 7’nci haftasında da devam etti.

2 yıl boyunca Diyarbakır’daki evlat nöbetine katılan Muşlu aileler, HDP Muş İl Başkanlığı binası önünde toplandı.

‘Halk düşmanı parti’, ‘Evlatlarımızı vereceksiniz’, ‘Ha HDP ha PKK’, ‘Türk Kürt kardeştir, 'HDP kalleştir’ ve ‘Halkı dolandıran parti’ yazılı pankartlar açıldı.

Bazı Sivil Toplum Kuruluşları (STK), ailelere desteklerini göstermek için eylemde yerini aldı.

“KÜRT VE TÜRK’ÜN ARASINA AYRIM SOKAN GERÇEKTEN KALLEŞTİR”

Muş Kardeşlik Platformu adına konuşma yapan Akil Gençler Platformu Doğu ve Güneydoğu Bölge Başkanı Adnan Demir, Muş Kardeşlik Platformu olarak Muş annelerinin yanında olduklarını söyledi.

Hain PKK terör örgütünün öncelikle Kürtlerin düşmanı olduğunu ifade eden Demir, şu ifadeleri kullandı:

“Onların Allah belasını versin. Bu annelerin çocuklarını bir hiç uğruna, Ermenilere, Siyonistlere yardım etmek için dağa götürdüler. Bu ülkeyi bölemezler, yapamazlar, edemezler. Kürt ve Türk’ün arasına ayrım sokan gerçekten kalleştir. HDP kalleştir. Buna sevinenlerin hepsi haindir, hepsi terör örgütü mensubudur.





“BU ÜLKEYE KİMSE ELİNİ UZATAMAZ”

Biz gençler olarak annelerimizin ölene kadar, çocuklarını alana kadar onların yanında bulunacağız inşallah. Bu ülkeye kimse elini uzatamaz, kimse de aklından geçirmesin. Annelerimiz de her zaman bizim başımızın tacıdır. Annelerin nöbeti devam ettiği sürece kanımızla, canımızla buradayız, her zaman yanlarındayız.”

Muş’ta ailelerin evlat nöbeti devam ediyor VİDEO



“ÇOCUĞUMU HDP’DEN İSTİYORUM”

Eylemde yerini alan anne Şahinaz Özcan, “HDP’nin önündeyim. Çocuğumu HDP’den istiyorum. Dört yıldır çocuğum kayıp ve hiçbir haber alamıyoruz. Burada çocuğum gelene kadar eyleme devam edeceğim.” dedi.

“BU HDP’Yİ ORTADAN KALDIRIN”

Baba Şemsettin Özcan, 2016 yılında dağa kaçırılan oğlunu HDP’den istediğini belirterek şu sözleri kaydetti:

“Diyarbakır’dayız, Muş’tayız, Siirt’teyiz, Van’dayız, hepimiz ayaktayız. HDP bizden ne istiyor? Çocuklarımızı götürdüler ne yapıyorlar? Bu Kürt davası değil. Biz de Kürt’üz. Bunlar Kürt’ün çocuğunu imha ediyor, götürüyor Amerika’ya veriyor, İsrail’e veriyor. Kime veriyor bizim çocuklarımızı? Hiçbir haber, bilgi yok. Çıksınlar ‘sizin çocuklarınız falan yerde yaşıyor ya da ölüdür’ desinler. Bu HDP’yi ortadan kaldırın.

“HERKES BİZE DESTEK VERSİN”

Selahattin Demirtaş’ın annesi diyor ki; ‘benim çocuğumu niye bırakmıyorsunuz?’ Ben de o anneye soruyorum sen neden devletteki çocuğunu istiyorsun da PKK’daki çocuğunu istemiyorsun? Senin çocuğun şimdi nerede? PKK’yla birlikte dağın başında. Biz istiyoruz ki herkes bize destek versin. Şehit ailesi de gelsin bize destek versin. HDP’den kim zarar görmüşse gelsin. Bu Kürt davası değil, Kürtlere diyorum uyanın.”





“BU ÇOCUKLAR DAĞDA NE YAPIYOR”

Anne Gülbahar Teker, 2014 yılında dağa kaçırılan oğlu için eyleme devam ettiğini ifade ederek, “Ben eyleme devam ediyorum ve kimseden korkmuyorum. HDP kapatılsın. Bizim çocuklarımızı getirsin. HDP bizden ne istiyor? Bu çocuklar dağda ne yapıyor? Çocuklar gelmeyene kadar biz buradan gitmiyoruz. Allah devletten razı olsun bize bu kapıyı açtı.” dedi.