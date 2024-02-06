Muş'ta başıboş sokak köpeği yaşlı adama saldırdı Geçtiğimiz günlerde başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğrayan yaşlı adam yüzünden yaralanırken, kaldırıldığı hastanede tedavisine devam ediliyor.

AA

Başıboş köpek sorunu gittikçe büyüyor.

Her geçen gün daha da ciddileşen sokak köpekleri sorunu, büyük-küçük demeden korku saçmaya devam ediyor.

Kimisi köpek saldırıları sonucunda hayatını kaybederken, kimi ciddi yaralar alıyor.

Bu saldırılardan biri de geçtiğimiz günlerde Muş'ta yaşandı.

Yüzünden yaralandı

3 Şubat'ta sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu burnundan, dudağından ve bacağından yaralanan 55 yaşındaki Sefer Kül'ün tedavisi devam ediyor.

Kül'e müdahale eden Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. İlkay Şamil Beydilli, hastanın durumunun iyiye gittiğini bildirdi.

"Üst dudaktaki defekt biraz daha büyüktü"

Köpek saldırısına uğrayan yaşlı adamın üst dudağında ve burun yüzeyinde doku bozulmasının oluştuğunu belirten Beydilli, "Üst dudaktaki defekt biraz daha büyüktü. Acil serviste ilk müdahale yapıldı. Biz de hastamızı kontrol ediyoruz. Defektlerin 3-4 hafta içinde iyileşmesini bekliyoruz. Onun dışında bir sorunu şu an için söz konusu değil. Bacaklarında da hafif sıyrıklar var ama biz daha çok yüzündeki defektleri takip ediyoruz." dedi.

"Bu ilk değil, saldırılar zaman zaman oluyor"

Yaralanan adamın oğlu Mehmet Kül de babasının camiye giderken sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu yaralandığını bildirerek, "Ablam, babamı fark edip bağırmaya başlıyor ancak ne yapacağını bilmiyor. Ablamın bağırmasıyla köpek korkup kaçıyor. Babam bu şekilde saldırıdan kurtuluyor. Bu ilk değil. Saldırılar zaman zaman oluyor. Yetkililerin çözüm bulmasını bekliyoruz." dedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)