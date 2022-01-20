Muş'ta borudan fışkıran su heykele dönüştü

Boru hattından fışkıran suyun donması nedeniyle apartman boyuna yaklaşan buz kütlesi, vatandaşların ilgisini çekti.

Dondurucu soğuklar kenti etkisi altına alırken ilginç görüntülere neden oldu.

Muş'un Malazgirt ilçesi Danişmentgazi Mahallesi 15 Evler mevkisinde içme suyu şebekesi patladı.

FIŞKIRAN SU, BUZ DAĞINA DÖNDÜ

Şebekeden fışkıran su, sıfırın altında 23 derecede donarak buz dağına dönüştü.

Patladığı yerin hemen yanındaki ağacı da saran buz kütlesi halkın ilgisini çekti.

"BURADA GÖRDÜĞÜNÜZ SU BORU HATTI ASLINDA"

Mahalle halkından Yağmur Eşin, "Burada aslında gördüğünüz su boru hattı. Bu su boru hattı patlayarak bir şelale görüntüsü oluşturdu. Boru hattından fışkıran sular donarak buz dağını oluşturdu." dedi.

























