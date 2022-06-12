Muş'ta Eren Abluka-16 Operasyonu başlatıldı

İçişleri, Muş'ta barınan teröristlere yönelik operasyon için düğmeye bastı.

Türkiye, terör örgütü PKK'nın sonunu getirmeye kararlı...

Farklı bölgelerdeki operasyonlarla tek tek tespit edilen teröristler, gizlenmeye çalıştıkları inlerinde yok ediliyor.

Başarıyla devam eden operasyonlara bugün bir yenisi daha eklendi.

Mehmetçik'e Muş'ta yeni görev

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Muş ilinde "Eren Abluka-16 şehit j.ütğm. İsmail Moray" operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Muş İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 578 personel 39 operasyonel tim yer alıyor.