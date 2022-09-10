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    Muş'ta Eren Abluka-36 Operasyonu başlatıldı

    İçişleri Bakanlığı, Muş'ta Eren Abluka-36 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu başlatıldığını duyurdu.
    • 10.09.2022 - 10:06
    • Güncelleme : 10.09.2022 - 10:33
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    Muş'ta Eren Abluka-36 Operasyonu başlatıldı

    Mehmetçik terör örgütü PKK'nın sonunu getirmeye kararlı...

    Farklı bölgelerdeki operasyonlarla tek tek tespit edilen teröristler, gizlenmeye çalıştıkları inlerinde yok edilmeye devam ediyor.

    Güvenlik güçlerine Muş'ta yeni görev

    Son olarak İçişleri Bakanlığı koordinesinde Muş'ta "Eren Abluka-36 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray" operasyonu başlatıldığı duyuruldu.

    Muş ta Eren Abluka-36 Operasyonu başlatıldı #1

    513 personel görevde

    Operasyonda; Jandarma özel harekat (JÖH), jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 513 personel 38 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

    Muş ta Eren Abluka-36 Operasyonu başlatıldı #2

    Eren Abluka Operasyonları sürecek

    İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.

    Muş ta Eren Abluka-36 Operasyonu başlatıldı #3

    Muş ta Eren Abluka-36 Operasyonu başlatıldı #4


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