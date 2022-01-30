Muş'ta Eren Kış-17 Operasyonu başlatıldı

Kış üstlenmesindeki hain teröristlere karşı başlatılan operasyona, bin 71 personel katıldı.

Türkiye'nin terör ile mücadelesi kararlılıkla sürüyor.

İçişleri Bakanlığınca hemen hemen her gün yeni bir operasyon için düğmeye basılıyor.

Bu kapsamda son olarak "Eren Kış-17 Muş-Şenyayla Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu" başlatıldı.

BİN 71 PERSONEL GÖREVDE

Operasyonda Muş İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinin yer aldığı bin 71 personelden oluşan 74 operasyonel tim görev alıyor.







