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    Muş’ta evladını HDP’den isteyen anne, kaldırıma yattı

    9 yıldır evladına kavuşma ümidiyle oğlunun yolunu gözleyen acılı anne, HDP ve PKK’ya tepki gösterdi. Kaldırıma yatan anneyi, çadırdaki anneler ve çevredeki polisler sakinleştirdi.
    • 01.06.2022 - 13:59
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 14:41
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    Muş’ta evladını HDP’den isteyen anne, kaldırıma yattı

    Muş’ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan ailelerin, HDP önündeki umutlu bekleyişleri sürüyor.

    59’uncu haftada da bekleyişini sürdüren aileler, parti binası önüne gelerek HDP ve PKK’dan çocuklarını istedi.

    “Yavrumu verin bana”

    Anneler burada evlatlarına geri dönmeleri çağrısında bulunarak, “Yavrumu verin bana”, “Anneler direniyor”, “Artık yeter, bırakın evlatlarımızı” ve “Artık yeter, yakamızdan düşün” yazılı dövizleri açtı.

    Evlatlarına teslim olmaları için çağrıda bulunan aileler, kararlı bekleyişlerini sürdüreceklerini ifade etti.

    Muş’ta evladını HDP’den isteyen anne, kaldırıma yattı #1

    “Kızımın geri gelmesini istiyorum”

    2015 yılından bu yana kızı Dilan Han’dan haber alamadığı için eyleme yeni katıldığını ifade eden baba Cemal Han, “Kızımı 2014’te Varto Anadolu Lisesi sağlık bölümüne gönderdim. 2015 yılında kızımı kandırarak götürdüler. Kızımın geri dönmesini istiyorum. Sağlık bölümü 2’nci sınıfı okuyordu. Kızım 16 yaşında kaçırıldı. Şu anda 23 yaşında. 7 senedir kendisinden bir haber alamıyoruz.

    Muş’ta evladını HDP’den isteyen anne, kaldırıma yattı #2

    Hiç görüşmedik. HDP önünde aileler tarafından nöbet tutulduğunu gördüm ve o yüzden bizde gelip kızımıza çağrıda bulunmak istedik. Kızım bizi görsün ve bir şekilde gelsin. Kızımın gelmesini istiyorum. Gerçekten onu çok merak ediyoruz. Gelsin ve okuluna bir şekilde tekrar devam etsin. Burada beraber yaşayalım.” dedi.

    Muş’ta evladını HDP’den isteyen anne, kaldırıma yattı #3

    “HDP’den, PKK’dan çocuklarımızı istiyoruz”

    Annelerden Ayten Koçhan ise 59 haftadan bu yana HDP önünde nöbet tuttuklarını belirterek, “Her geçen gün sayımız artıyor. 37 aileyiz. İnşallah daha da çoğalacağız. HDP’den, PKK’dan çocuklarımızı istiyoruz. Bizi malzeme olarak kullanmasınlar. Çocuklarımızı teslim etsinler. Bütün çocuklara sesleniyorum. Yeter analar ağladı yavrularım dönün. Yolunuz yol değil. Gelin devlete teslim olun.” diye konuştu.

    Muş’ta evladını HDP’den isteyen anne, kaldırıma yattı #4

    Kaldırıma yattı

    Evladına kavuşamamanın üzüntüsünü yaşayan anne Gülbahar Teker de HDP ve PKK’ya tepki göstererek gözyaşlarıyla çadırın bulunduğu alandaki kaldırıma yattı.

    İHA’nın haberine göre anne Gülbahar Teker’i, çadırdaki anneler ve çevredeki polisler sakinleştirdi.

    Muş’ta evladını HDP’den isteyen anne, kaldırıma yattı #5


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