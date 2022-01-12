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    Muş’ta evlat nöbeti 39’uncu haftasına girdi

    Evlatları PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP binası önünde başlattıkları evlat nöbeti, 39’uncu haftasında da kararlılıkla devam etti.
    • DHA
    • 12.01.2022 - 14:03
    • Güncelleme : 12.01.2022 - 14:12
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    Muş’ta evlat nöbeti 39’uncu haftasına girdi

    Muş’ta, evlatları PKK tarafından ksndırılarak dağa kaçırılan ailelerin HDP binası önündeki eylemi, 39’uncu haftasına girdi.

    Çocuklarının kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan, her hafta çarşamba günü il binası önünde evlat nöbetini sürdüren 26 aile, çocuklarına kavuşacakları günü beklediklerini söyledi.

    HDP binası önünde kurulan çadırda bekleyişlerini sürdüren aileler, çocuklarına teslim olmaları için çağrı yaptı.

    “SİZİ ORADA KULLANIYORLAR, DÖN YAVRUM TESLİM OL”

    2014 yılından bu yana haber alamadığını söylediği oğlu Ersin’e teslim olması için çağrıda bulunan Ayten Koçhan, şu ifadeleri kullandı:

    “39 haftadır burada çocuklarımızı bekliyoruz. Çocuklarımızı HDP’den istiyoruz. Hükümetimiz bizlere destek çıkıyor. Yavrum Ersin; beni duyuyorsan, görüyorsan gel, devletimize teslim ol. Onlar sizi kandırıp dağa götürdüler. Sizi orada kullanıyorlar. Gel, teslim ol yavrum. Siz gelene kadar biz buradayız.”

    Muş’ta evlat nöbeti 39’uncu haftasına girdi ViDEO

    Muş’ta evlat nöbeti 39’uncu haftasına girdi #1

    “ÇOCUKLARIMIZI NE GÖSTERİYORLAR NE VERİYORLAR”

    Oğlu Osman’a teslim olması için çağrıda bulunan anne Naciye Sönmez Yıldız ise, “Kar, kış, yağmur, çamur demeden burada bekliyoruz. Sadece çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımızı ne gösteriyorlar ne de veriyorlar. Bu adalet değil. Çocuğumun babası yok ama ben onun için mücadele ediyorum.” dedi.

    Muş’ta evlat nöbeti 39’uncu haftasına girdi #2

    Muş’ta evlat nöbeti 39’uncu haftasına girdi #3

    Muş’ta evlat nöbeti 39’uncu haftasına girdi #4

    Muş’ta evlat nöbeti 39’uncu haftasına girdi #5


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