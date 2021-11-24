Dondurucu soğuğa rağmen PKK tarafından kaçırılan evlatlarını HDP’den geri isteyen aileler, parti binası önündeki oturma eylemlerini sürdürdü.

Muş’ta, evlatları PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan ailelerin, HDP İl Başkanlığı binası önündeki eylemleri 32’nci haftasına girdi.

Öğle saatlerinde parti binası önüne gelen anneler, dondurucu soğuğa rağmen oturma eylemine devam etti.

‘Yavrumu verin bana’, ‘Anneler direniyor’, ‘Artık yeter, bırakın evlatlarımızı’ ve ‘Artık yeter, yakamızdan düşün’ yazılı dövizler açan anneler, HDP ve PKK aleyhinde slogan attı.

“HDP’LİLERİN ÇOCUĞU ŞU AN NEREDE, BENİM ÇOCUĞUM ŞU AN NEREDE”

2016 yılında çocuğunun dağa götürüldüğünü ifade eden Şemsettin Özcan, 32 haftadan bu yana HDP Muş İl Başkanlığı önünde nöbet tuttuğunu, yaz kış demeden eylemini sürdüreceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“HDP’den çocuklarımızı istiyoruz. Bu Kürt davası değil. Kürt davası olsaydı gelip derdimizi sorarlardı. Bunların başka dertleri var. Onların çocukları nerede? Biz kar kış demenden eylemimizi sürdüreceğiz. Burayı terk etmiyoruz. HDP’lilerin çocuğu şu an nerede, benim çocuğum şu an nerede? Çocuğumuzu alıp kime götürüyorsunuz? Bizi mahvettiniz, Allah da sizi mahvetsin.”





“ÇOCUKLARIMIZ GELENE KADAR GİTMEYECEĞİZ”

Oğlu Mehmet Emin Teker’den 2014 yılından bu yana haber alamayan annelerden Gülbahar Teker de “Bir çocuk dağda kalmayana kadar bu eylemi sürdüreceğiz. Çocuklarımız gelene kadar gitmeyeceğiz. Hava soğuk ama HDP ve PKK’ya lanet olsun. Anneler babalar burada feryat ediyor. HDP niye derdimizi sormuyor. Ben korkmuyorum, buradayım eylemimi sürdüreceğim.” ifadelerini kullandı.

Muş’ta evlat nöbeti, dondurucu soğuğa rağmen devam etti VİDEO



“DEVLETİMİZE TESLİM OLUN”

7 yıldır oğlu Ersin Koçhan’ın yolunu gözleyen anne Ayten Koçhan ise dağdaki çocuklara seslenerek, “Dönün yavrum. Bayrak bayrağın üstüne, hükümet hükümetin üstüne olmaz. Dönün devletimize sığının, devletimize teslim olun. Onların çocukları sıcak yuvada siz dağların başındasınız. Onlar sıcak yerlerde oturuyor, biz de soğuktayız. Siz gelene kadar buradayız.” diye konuştu.