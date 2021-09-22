Muş’ta evlat nöbetindeki aile sayısı 10 oldu

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan aileler, eylemlerine kararlılıkla devam ediyor.

Muş’ta, HDP İl Başkanlığı önünde ailelerin evlat nöbeti sürüyor.

Öğle saatlerinde parti binası önüne eylem için gelen anneler, oturma eylemi başlattı.

Toplanan aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir" ve "Halkı dolandıran parti" dövizleri açarak slogan attı.

YENİ BİR ANNE DAHA KATILDI

Eyleme katılan Teker, Özcan, Yenilmez, Aktar, Kılıç, Arul, Baykara, Uçkun ve Sönmez Yıldız ailelerine bir destek de Koçhan Ailesi'nden geldi.

2015 yılında Bursa’da ‘işe gidiyorum’ diye evden çıkan 1982 doğumlu, evli ve bir kız çocuğu babası Ersin Koçhan, bir daha eve geri dönmedi.

Oğlundan haber alamayan aile, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırıldığını öğrendi.





"ONLARIN YAVRULARI YANLARINDA, BİZİM ÇOCUKLAR DAĞLARDA"

Oğluna dönmesi için seslenen gözü yaşlı anne Ayten Koçhan, “Yavrum neredesin dön. Gel o yol yol değil. Askerimizi var, polisimiz var, hükümetimiz var dön gel yavrum, kuzum. Onların yavrularının yastık başlarında, yorgan üstlerinde, sizin ise taş yastığınız, toprak döşeğiniz olmuş dönün. Gel baban hasta yavrum. Bursa’da kandırıp götürdüler. Lanet olsun PKK’ya, lanet olsun HDP’ye. Onların yavruları okuyor, yavruları yanlarında. Bizim çocuklar dağlarda. Çalışıyordu akşam işten dönmedi. Daha yeter ciğerimiz yandı, yeter analar ağladı. Devletimiz arkanızda dönün.” dedi.





"ÇOCUĞUM ÖLSE DE EYLEME DEVAM EDECEĞİM"

Evlat nöbetine devam ettiklerini kaydeden Gülbahar Teker, “Son çocuk dağda kalana kadar bekleyeceğiz. HDP’ye, PKK’ya lanet olsun. Bu çocuklar nerede? Getirsinler çocuklarımızı bize teslim etsinler. Yazık değil mi bu anne babalara. Ben çocuğumu istiyorum. Çocuğum ölse de eyleme devam edeceğim.” ifadelerini kullandı.

"BU KÜRT DAVASI DEĞİL"

2016 yılından bu yana oğlundan haber alamadığını anlatan anne Şahinaz Özcan ise “HDP’nin önündeyim çocuğumu istiyorum. Beş senedir çocuğum kayıp, bir haber alamadım. Bu Kürt davası değil. Çocukları götürüp aileleri perişan ediyorlar. Atilla, dön gel oğlum seni bekliyoruz.” diye konuştu.



