Muş'ta evlat nöbetindeki aile sayısı 13'e yükseldi

Evlat hasreti çeken baba, "HDP olmazsa PKK da olmaz. Bütün elemanları PKK'ya temin eden HDP'dir" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, 3 Eylül 2019'dan itibaren il binası önünde evlat nöbeti tutuyor.

Diyarbakır'da Hacire annenin başlattığı eylem Muş, Hakkari, Şırnak ve Van'da da başladı.

YAZ KIŞ DEMEDEN DEVAM ETTİLER

Aileler eylemlerini yazın sıcağında, kışın soğuğunda da ara vermeden devam ettirdi.

EYLEME 1 AİLE DAHA KATILDI

Çocuklarına kavuşma ümidiyle bir araya gelen 12 aile, 'Yavrumu verin bana', 'Anneler direniyor', 'Artık yeter yakamızdan düşün' ve 'Yeter artık evlatlarımızı bırakın' yazılı pankartlar açtı.

Bugün ise Muş'ta eylem yapan 12 aileye bir aile daha katıldı.





"BİZİM HDP İLE BAĞIMIZ YOK"

Malazgirt ilçesinde 2014 yılında kaçırılan çocuğu için eyleme yeni katılan baba Mehmet Zeki Budak, "Çocuğum için buraya geldim. Burada herkese sesleniyorum, korkmayın, gelin kendi çocuğunuzu arayın. HDP Malazgirt teşkilatı, 21 Eylül 2014'te oğlumu dağa gönderdi. Ben 8 senedir oğlumu arıyorum. Onlardan oğlumu istediğim zaman hep dışlandım. Onlardan olmadığım için dışlandım.

Biz Burdur'da çalışıyorduk. Çocuğumu evlendirmek için Malazgirt'e geldik ve 2 gün içinde oğlumu götürdüler. Bizim HDP ile bağımız yok. Biz Türk vatandaşıyız elhamdülillah. Türk bayrağının altında yaşıyoruz. Allah kimseyi devletsiz, bayraksız etmesin. Ben çocuğumu el bebek, gül bebek, yoksullukla büyüttüm, askere gönderdim. Benim oğlum hain değil, ben hain değilim."





"HDP OLMAZSA PKK DA OLMAZ"

Budak, sözlerine şöyle devam etti: "Edirne'den buraya güvenlik güçleri nöbet tutmaya geliyor, niye onu öldürsün? Niye silah veriyorsunuz ellerine? O asker kışın buzda, yazın sıcakta, çamurda nöbet tutuyor, benim ailem, namusum, şerefim, onurum ve bayrağım için. HDP demek PKK demek, HDP, PKK'nın koludur. HDP olmazsa PKK da olmaz. Bütün elemanları PKK'ya temin eden HDP'dir. 8 yıldır oğlumun sesini duymadım, ölüsü var mı yok mu bilmiyorum. Eğer öldürmüşlerse de oğlumun kemiklerini versinler."

2016 yılında çocuğu dağa kaçırılan baba Şemsettin Özcan ise gün geçtikçe sayılarının arttığını belirtti.

"HDP VE PKK'NIN KÖKÜ GİTTİ"

Çocukları gelene kadar eylemi sürdüreceklerini vurgulayan Özcan, "Seçimde onlara oy vermediğimiz için çocuğumu kaçırdılar. Çocuğumu HDP götürdü PKK'ya verdi. Bu kürt davası değil, bunların Kürtlerle alakası yok. Sesimizi duyuyorsanız geri gelin. Orası bizim yerimiz değil, orası bizim toprak değil.

Türk bayrağı altında yaşayanlar kardeşimizdir. HDP olmazsa PKK hiçtir. Her gün daha fazla oluyoruz. HDP ve PKK'dan korkmayın, kökü gitti, Allah'a çok şükür. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Allah razı olsun." dedi.

"DEVLET SİZİN YANINIZDA"

Altı yıl önce çocuğu kaçırılan anne Naciye Sönmez Yıldız da "Ben oğlumu istiyorum. Osman oğlum neredeysen sesimi duyuyorsan gel. 13 aile burada toplandık, herkes çocuğunu istiyor. Benim oğlumu göndersinler. Oğlum küçüktü, 6 yıldır çocuğumun hasretini çekiyorum. Devlet sizin yanınızda, gelin, orada bir şey yok." dedi.

Ailelere, Muş Kardeşlik Platformu üyeleri ve İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanı Fethi Ahmet Polat da destek verdi.