HDP binası önünde eylemlerine devam eden ailelere, 1 yıldır oğlundan haber alamayan gözü yaşlı baba katıldı. Böylece eylem yapan ailelerin sayısı 41’e çıktı.

Muş’ta, evlatları PKK tarafından kandırılarak kaçırılan ailelerin, HDP İl Başkanlığı binası önündeki eylemleri sürüyor…

Öğle saatlerinde parti binası önüne gelen anneler, 75’inci haftada da oturma eylemine devam etti.

Parti önünde toplanan aileler, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizler açtı.

Bir aile daha katıldı

Eyleme devam eden 40 aileye bir destek de Azim Ailesi'nden geldi. Her geçen gün sayıları artarak güç kazanan ailelerin kararlı bekleyişleri sürüyor.

Muş'ta evlat nöbetindeki aile sayısı 41 oldu ViDEO

1 yıldır oğlundan haber alamıyor

İHA'nın aktarımına göre; 20 yaşındaki oğlu İsa Azim için eyleme yeni katılan baba Fahrettin Azim, 1 yıla yakındır oğlunun kayıp olduğunu ve hiçbir haber alamadığını söyledi.

"Annen hasta dayanamıyor"

Oğlunun peşinde olduğunu vurgulayan baba Azim, “Oğlumu istiyorum. Devletin eliyle, polislerin eliyle getirip bana oğlumu teslim etsinler. Oğlum İstanbul’da çalışıyordu. Mardin’e gidip orada kaybolmuş. Ondan sonra bir haber alamadım. Çocuğumuzu istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Bize oğlum bakıyordu. Arkadaşlarına ‘İstanbul’dan eve döneceğim, aileme söylemeyin onlara sürpriz yapacağım’ demiş. Artık o günden sonra kendisinden bir haber alamadık. Oğlum yolun yol değil geri dön. Anne babanı düşün. Ne yapıyorsun, neredesin artık geri dönün. Annen hasta dayanamıyor. Sizin dönmenizi istiyoruz.” dedi.

"Yılanın başı HDP’dir"

Oğlu Ersin Koçhan için eylemini sürdüren anne Ayten Koçhan ise bugün aile sayısının 41’e yükseldiğini belirterek, “Halen evlatlarımız için buradayız. Dünya malı için burada değiliz. Ciğerimiz, evladımız için buradayız. Ersin oğlum, beni duyuyorsan dön yavrum. Bizi düşünmüyorsan kızın Hira’yı düşün. Bir kişi dağda kalana kadar eyleme devam edeceğiz. Evlatlarımız için buradayız. Dönün yavrum yolunuz yol değil. PKK’dan, HDP’den evlatlarımızı istiyoruz. Yılanın başı HDP’dir. Evlatlarımızı versinler. Yeter ana babalar ağladı.” diye konuştu.