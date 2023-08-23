Muş'ta evlat nöbetindeki baba: PKK'ya da HDP'ye de lanet olsun 4 yıldır HDP il binası önünde oğlu için eylem yapan baba evladına seslendi. Gözü yaşlı baba, "Çocuklarımızı PKK için mi büyüttük, okuldan alıp götürdüler. Bu Kürtlük davası değil" ifadelerini kullandı.

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AA

Diyarbakır'da başlayan evlat nöbeti Muş, Hakkari ve Van'daki ailelere de umut oldu.

Muş'ta çocuklarının fotoğraflarını alan anne ve babalar, HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya geldi.

Yaz-kış demeden eylemlerini sürdüren ailelerin direnişi, yaklaşık 1,5 yıldır umutla devam ediyor.

Aileler, çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü pankartlarla toplanarak evlatlarına sesleniyor.

Baba Şemsettin Özcan, çocuğunun 7 yıldır kaçırıldığını söyledi.

"HDP çocuklarımızı götürüp PKK'ya veriyor"

HDP önünde 4 yıldan bu yana eylem yaptığını belirten Özcan, şöyle konuştu:

Çocuklara sesleniyorum, eğer beni duyuyorlarsa gelip teslim olsunlar. Orada size bir fayda yok. Gelin burada kalemle oynayın, silahla oynamayın. Onların çocukları nerede okuyor, bizim çocuklar nerede? Sonuna kadar HDP'nin önünde eylemimizi sürdüreceğiz. Çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. HDP çocuklarımızı götürüp PKK'ya veriyor. Başımıza ne gelmişse onların başına da gelsin. Niye HDP'ye destek veriyorsunuz? Çocuklarımızı PKK için mi büyüttük, okuldan alıp götürdüler. Bu Kürtlük davası değil. Dağda bir genç bile kalmayıncaya kadar buradan ayrılmayacağız. PKK'ya da HDP'ye de lanet olsun.

"15 yaşında çocuktu, kandırıp götürdüler"

Anne Naciye Sönmez Yıldız da yıllardır oğlunun hasretiyle yaşadığını belirterek, "Gece gündüz gözümün önünden gitmiyor. 15 yaşında çocuktu, kandırıp götürdüler. Ben oğlumu istiyorum. Eğer beni duyuyorsan ve bizi seviyorsan geri dön. Devlet şefkatlidir. Çocuğumu HDP'den istiyorum. HDP, çocukları kandırdı. Çocuğuma 8 yıldır hasretim." ifadesini kullandı.