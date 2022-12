Oğlunun 2022 yılında Ramazan Bayramı’na 10 gün kala Fransa’da kaybolduğunu belirten baba, "HDP gerçekten düşmandır, dost değildir. Oğlum Adem gel devlete sığın." dedi.

Diyarbakır'da başlayan evlat nöbeti Muş, Hakkari ve Van'a da yayıldı.

Muş'ta çocuklarının fotoğraflarını alan anne ve babalar, HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya geldi.

Yaklaşık 1,5 yıldır eylemlerini sürdüren aileler, kararlarından bir kez olsun vazgeçmiyor.

Aileler, hava şartlaraına aldırış etmeden PKK tarafından kaçırılan çocuklarına teslim ol çağrısında bulunuyor.

Fransa'dan katıldı

Evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulunan 43 aileye, bir destek de oğlu Fransa’da kaybolan Dilek ailesinden geldi.

İHA'nın aktarımına göre; oğlu Adem Dilek eyleme katılan baba Yılmaz Dilek, 2022 yılında Ramazan Bayramı’na 10 gün kala oğlunun Fransa’da kaybolduğunu söyledi.

"Eşim oğlumun derdinden kafayı yemiş"

Evlat nöbeti eylemine ilk defa katıldığını ifade eden baba Dilek, “Oğlum Adem’i Fransa’dan kandırıp götürdüler. Onların çocukları keyif edip yaşıyor. Bizim çocuklarımız dağda paramparça olup üzerimize geliyor. Olan fakir fukaraya oluyor. Onların hiç umurunda bile değil. Onlar memlekete gelince arabalarla geliyorlar bizlere hava atıyorlar. Çocuklarının yaşantılarında hiçbir sıkıntı yok, bizim çocuklarımız dağda taşta açtır. Çocuklarımızı HDP götürüyor. HDP’yi Cumhurbaşkanımız bir an önce kapatmalıdır. Eşim oğlumun derdinden kafayı yemiş. Evde, gezip dolaşamıyor. HDP gerçekten düşmandır, dost değildir. Oğlum Adem gel devlete sığın. Devlet olmazsa zaten bizlerde olamayız. Burada yaşayacaksın, ekmeğin önünde olacak. HDP bizi kandırıyor evimizi yıktı. Annen hasta bir şekilde evdedir. Allah onların belasını versin, bizleri mahvettiler. Sen çık gel korkma beni tutsunlar. Gel devletin polisine askerine teslim ol korkma. Devletimiz yanımızdadır.” dedi.

Muş'ta evlat nöbetine katılan ailelerin sayısı 44 oldu VİDEO



"HDP’lilerin çocukları en iyi okullarda okuyor"

Tek bir çocuk dağda kalana kadar mücadelelerine devam edeceklerini söyleyen Ayten Koçhan, “2 yıl oldu biz buradayız. Eylemimize devam edeceğiz. HDP ne ise PKK da aynısıdır. Bizler evlatlarımızı PKK’dan ve HDP’den istiyoruz. Ben Cumhurbaşkanıma sesleniyorum, HDP’yi kapatsın. Yeter analar babalar ağladı. Bizler evlatlarımızı istiyoruz. Tek bir çocuk dağda kalana kadar eylemimize devam edeceğiz. Benim oğlum gelse de gelmese de ben eylemime devam edeceğim. Ersin oğlum sana sesleniyorum. Beni duyuyorsan görüyorsan dön gel. Yolunuz yol değil. Bugün de yeni bir aile daha katıldı. Bundan sonra da katılmaya devam edecekler. Gelin devletimize teslim olun. HDP’lilerin çocukları en iyi okullarda okuyor, bizimkiler de dağın başındadır. Bizler çocuklarımızı HDP’den istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

"Aslında anneler HDP’yi kapattılar"

Ailelerin eylemlerine destek vermek için Muş’a gelen Vatan Partisi Van İl Başkanı Akile Çevik ise “Diyarbakır anneleri ile başlayan evlat mücadelesi Van’da, Muş’ta, Hakkari’de ve Almanya’da yayılmaya başladı. Vatan Partisi olarak her zaman annelerimizin yanındaydık. Aslında anneler HDP’yi kapattılar. Sıra tamamen Anayasa Mahkemesi kararı ile kapatılmaya geldi. Mahkemeleri ocak ayı içerisinde başlayacak. Kökten çözüm istiyorsak, terör bitsin istiyorsak HDP’yi kapatmak zorundayız. Vatan Partisi bunu kendisine en önemli görevlerden birisi olarak almıştır. Kapatmak üzere elimizden geleni yapacağız. Annelerin yanındayız. Son evladımız dağdan gelene kadar mücadeleye devam edeceğiz. Bu mücadelenin sonuna kadar devam etmesi için her yerde her zaman karşılarında Vatan Partisi’ni bulacaklar.” şeklinde konuştu.