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    Muş’ta, evlat nöbetine katılan ailelerin sayısı artıyor

    Evlatları PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP binası önünde başlattıkları eyleme katılım artıyor. Bir araya gelen aileler, evlatları için eylemden vazgeçmeyeceklerini ifade etti.
    • DHA
    • 26.05.2021 - 15:27
    • Güncelleme : 26.05.2021 - 15:28
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    Muş’ta, evlat nöbetine katılan ailelerin sayısı artıyor

    Diyarbakır ve Van’ın ardından Muş’ta da evlatları PKK tarafından kaçırılan ailelerin evlat nöbeti devam ediyor.

    Her çarşamba günü HDP il binası önünde toplanıp eylem yapan ailelerin sayısı 5’e yükseldi.

    Özcan ve Teker aileleri tarafından başlatılan nöbete, geçen hafta destek veren Yenilmez ailesini bu hafta Kılıç ve Akar aileleri izledi.

    ÇOBANLIK YAPARKEN KAÇIRILDI

    Atik ve Sabri Kılıç çifti bu hafta; 2015’te merkeze bağlı Güdümlü köyüne bağlı Kurtuluş mezrasında, 16 yaşında çobanlık yaparken kandırılarak dağa kaçırılan çocukları Mehmet Emin Kılıç (22) için evlat nöbetine katıldı.

    Muş’ta, evlat nöbetine katılan ailelerin sayısı artıyor VİDEO

    Muş’ta, evlat nöbetine katılan ailelerin sayısı artıyor #1

    PANCAR TOPLAMAYA GİTTİ, DAĞA KAÇIRILDI

    Abdulhakim Aktar da 1999’da henüz 15 yaşındayken, Varto ilçesine bağlı Kayadelen köyü kırsalında pancar toplamaya gittiğinde dağa kaçırılan kız kardeşi Yeter Aktar için eylemdeki yerini aldı.

    Muş’ta, evlat nöbetine katılan ailelerin sayısı artıyor #2

    ‘HALKI DOLANDIRAN PARTİ’

    Türk bayrakları ile bir araya gelen aileler 'Halk düşmanı parti', 'Evlatlarımızı vereceksiniz', 'Ha HDP, ha PKK', 'Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir' ve 'Halkı Dolandıran Parti' yazılı pankartlar açtı. PKK ve HDP’ye lanet okuyan aileler, evlatlarını geri istedi.

    Muş’ta, evlat nöbetine katılan ailelerin sayısı artıyor #3

    “ÇOCUĞUM GELMEDEN, BEN BURADAN GİTMEM”

    Oğlu Mehmet Emin Kılıç'tan 2015 yılından bu yana bir haber alamadığını belirten anne Atik Kılıç, şu açıklamalarda bulundu:

    "HDP kandırdı, oğlumu alıp götürdü. Kim bilir şu anda ne yapıyorlar. Aç kalıyorlar, susuz kalıyorlar, dağda nasıl yaşıyorlar? Bir haber alamadım ve çocuğumu geri istiyorum. Çocuğum gelmeden ben buradan gitmem.”

    Abdulhakim Aktar ise kız kardeşinin öldüğünün söylenmesine rağmen, yine de eyleme kesintisiz bir şekilde katılım sağlayacağını ifade etti.

    Muş’ta, evlat nöbetine katılan ailelerin sayısı artıyor #4

    Muş’ta, evlat nöbetine katılan ailelerin sayısı artıyor #5

    Muş’ta, evlat nöbetine katılan ailelerin sayısı artıyor #6

    Muş’ta, evlat nöbetine katılan ailelerin sayısı artıyor #7

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