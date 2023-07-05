Muş'ta evlat nöbetine katılan anne: Yılanın başı HDP’dir Diyarbakır'ın ardından kentte eylem düzenleyen evlat nöbetindeki anne, "Gelin oğlum, onlara kanmayın onlar yılanın başıdır. Onlar Amerikan’ın askerleridir. Gelin devletimize teslim olun" diyerek oğluna seslendi.

AA

Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi sürüyor.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan anne ve babalar, HDP il binası önünde oturma eylemi başlattı.

İlk olarak 3 Eylül 2019'da Diyarbakır'da başlayan eylem, çok sayıda aileye umut oldu.

Farklı kentlerden yollara düşen anne ve babalar, Van, Muş, Hakkari ve Diyarbakır'daki evlat nöbetine katılarak seslerini duyurmaya başladı.

Aileler toplandı

Bu süreçte 42 aile evladına kavuşmuş oldu. Ardından umutlar arttı...

Her hafta çarşamba günü inançla bir araya gelen aileler, bugün de toplandı.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren anneler, evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulunarak eylemlerine devam ediyor.

"Yılanın başı HDP’dir"

Kara bir bayramı daha geride bıraktıklarını söyleyen acılı anne Ayten Koçhan, evlat hasretine dayanamadıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

Ersin oğlum sana sesleniyorum. Bu bayramımız bize kara geçti. Beni görüyorsan duyuyorsan dön oğlum yorulduk artık. Gelin teslim olun yolunuz yol değil. Baban yaşlı, ben yaşlı artık hasretine dayanamıyoruz. HDP’den ve PKK’dan biz çocuklarımızı istiyoruz. Yılanın başı HDP’dir. Kaç yıldır çocuklarımızdan haberimiz yok. Kendi çocukları okuyor geziyor, bizim çocuklarımızı ise dağa kaçırdılar. Gelin oğlum onlara kanmayın onlar yılanın başıdır. Onlar Amerikan’ın askerleridir. Gelin devletimize teslim olun.

"HDP ve PKK bizim çocuklarımızı göndersin"

Baba Alaattin Koçhan ise HDP’nin oğlunu kandırarak Bursa’dan Diyarbakır’a götürdüğünü ifade ederek şu ifadeleri kullandı: