Muş'ta, evlatları için eylem yapan ailelerin sayısı 32'ye yükseldi

Evlatları için her çarşamba HDP il binası önünde yapılan eyleme bir aile daha katıldı. Böylelikle, Muş'ta devam eden eyleme katılan aile sayısı 32'ye yükseldi.

Muş’ta, evlatları PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan aileler, her çarşamba olduğu gibi bu hafta da HDP il binası önüne gelerek eylem yaptı.

Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren ailelerin eylemine, bir aile daha katıldı.

AA’nın haberine göre, Muş’ta eylem yapan aile sayısı 32’ye yükseldi. HDP il binası önünde bir araya gelen anne ve babalar, 'Halk Düşmanı Parti', 'Evlatlarımızı vereceksiniz', 'Ha HDP ha PKK', 'Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir', 'Halkı dolandıran parti', 'Yavrumu verin bana', 'Anneler direniyor', 'Artık yeter yakamızdan düşün' ve 'Yeter artık evlatlarımızı bırakın' yazılı pankartlar açtı.

Evlatlarının fotoğraflarını taşıyan aileler, çocuklarına teslim olun çağrısı yaptı.

“Sabah kahvaltısını yapıp evden çıktı ve bir daha dönmedi”

Eyleme yeni katılan anne Zübeyde Akkoyun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde eğitim gören oğlundan 7 yıldır haber alamadığını belirterek evladına teslim olması için çağrıda bulundu. Akkoyun, "Oğlum sabah kahvaltısını yapıp evden çıktı ve bir daha dönmedi. Oğlum sesimi duyuyorsan, nerede olursan ol gel. Seni çok özledim. Ben, baban, kardeşlerin dört gözle seni bekliyoruz. Beni seviyorsan gel." dedi.

“Bu dert, bu acı artık bitsin”

53 haftadır HDP önünde evlat nöbeti tuttuklarını belirten anne Naciye Sönmez Yıldız ise çocuğunu HDP'den istediğini dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımız neredeyse bize geri göndersinler. Biz evlatlarımız için burada bekliyoruz. Kimse derdimizi, acımızı bilmiyor. Bu dert, bu acı artık bitsin. Bir aile daha aramıza katıldı. Herkes evladını istiyor. Evlatlarımızın orada olmasının kimseye bir hayrı yok. Evlat acısı zor. Allah kimseye göstermesin. Biz bu acıyı çekiyoruz. Çocuğum gelinceye kadar eyleme devam edeceğim."





“Biz gitmiyoruz, kimseden de korkmuyoruz”

Anne Gülbahar Teker de Muş'ta ilk eylemi Özcan Ailesi'yle başlattıklarını ifade ederek, "Gün geçtikçe ailemiz büyüyor. Biz tek çocuk bile dağda kalmayıncaya kadar beklemeye devam edeceğiz. Biz gitmiyoruz, kimseden de korkmuyoruz." diye konuştu.