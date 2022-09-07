HDP il binası önünde yapılan eylemle dağa kaçırılan evlatlarına çağrıda bulunan ailelere bir aile daha katıldı. Böylelikle, bölgede devam eden evlat nöbetinde aile sayısı 38 oldu.

Muş’ta ailelerin HDP binası önündeki eylemlerine bir aile daha katıldı.

Diyarbakır'da başlayan evlat nöbeti, birçok anneye umut oldu.

Çocuklarının fotoğraflarını alan anne ve babalar, Muş, Hakkari ve Van'da eylemlere katılmaya başladı.

Aile sayıları 38'e yükseldi

Muş'ta 72'nci haftaya ulaşan eylemde ailelerin sayısı 38'e yükseldi.

Parti binası önüne gelerek HDP ve PKK’dan çocuklarını isteyen anneler, HDP ve PKK’yı lanetledi.

Dövizlerle çocuklarına çağrıda bulundular

Evlatlarına geri dönmeleri için çağrıda bulunan anneler, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizler açtı.

Her geçen gün sayıları artarak güç kazanan ailelerin kararlı bekleyişleri sürüyor.

Muş'ta evlatları için eylem yapan ailelerin sayısı 38'e yükseldi VİDEO



Evladına kavuşan baba aileleri yalnız bırakmadı

Eyleme katılan baba Şemsettin Bingöl'ün oğlu, 8 ay önce Fransa’dan kandırılarak dağa götürüldü.

İHA'nın aktarımına göre; ikna çalışmaları sonucu bir hafta önce evladına kavuşan baba Bingöl, aileleri yalnız bırakmadı ve dağdaki teröristlere teslim olmaları çağrısında bulundu.

"38 aileye destek olmak için geldim"

8 ay önce kandırılarak dağa götürülen oğlu Suat Bingöl’ün ikna çalışmaları neticesinde devlete teslim olduğunu ifade eden Şemsettin Bingöl, “Bugün buraya 38 aileye destek olmak için geldim. Oğlumu Fransa’da kandırıp dağa götürmüşler. Oğlum, 8 ay önce örgüte katılmış ve bir haftadır teslim oldu. Muş polisine ve devletimize teşekkür ederim. Gelin teslim olun. Annelerinize yazık, anneleriniz çok çile çekiyor. Ben de çok çile çektim. Aileleriniz çile çekmesin artık.” dedi.

"Asıl yolumuz memleketimizdir, vatanımızdır"

Oğlu Yusuf Budak için eyleme devam ettiğini ifade eden baba Mehmet Zeki Budak, “Oğlumu, HDP kandırıp dağa götürdü. 8 yıldır oğlumun hasretini çekiyorum. Buradan oğluma çağrıda bulunuyorum. Oğlum Yusuf, her nerede olursan ol gel memleketine, evine, o dinsizlere, kansızlara uşaklık yapma. Onların hepsi Amerika piyonudur, Amerika için çalışıyorlar. Sizi maşa olarak kullanıyorlar. Size yazık. Bir an evvel evinize dönün.

Yanınızdaki arkadaşları da getirin. Çünkü o yol, yol değil. Asıl yolumuz memleketimizdir, vatanımızdır, bayrağımızdır, kendi şerefimizdir. Ben de, annen de senin yolunu bekliyoruz. İkimiz de hastayız. Seni her gün merak ediyoruz. Sabah kalkıyorum diyorum acaba Yusuf geldi mi? Televizyonda birinin ölüm haberini aldığım zaman diyorum acaba oğlum mudur? Oğlum yeter artık dayanamıyorum. Bir an evvel evine gel.” ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımız mağara içerisinde ölmesin"

HDP önünde 2 yıla yakındır eylem yaptığını anlatan anne Gülbahar Teker ise “Diyarbakır’da da eyleme katıldım. Bir kişi dağda kalsa bile yine eyleme devam edeceğim. Oğlum teslim olsa da yine eylem katılacağım. Lanet olsun PKK’ya, HDP’ye. Çocuklarımızı bıraksınlar. Çocuklarımız mağara içerisinde ölmesin. HDP ve PKK’yı istemiyoruz. Yeter. HDP, PKK bizden ne istiyor? Devlet bizim arkamızda. Allah, devletimize, polisimize zeval vermesin.” diye konuştu.





