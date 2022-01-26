Muş İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli komandolar, dondurucu soğuğa aldırış etmeyerek kar üzerinde Türk bayrağı açtı.

Her koşulda göreve hazır olan jandarma timleri, çetin kış şartlarına rağmen terör örgütü üyelerine göz açtırmıyor.

Kahraman jandarmalar, zorlu coğrafyada da vatan savunmasına devam ediyor.

"GÜÇLÜYÜZ, CESURUZ, HAZIRIZ"

Varto İlçe Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı bahçesinde 1 metre kar üzerinde iglo yapan komandolar, “Komandoyuz, güçlüyüz, cesuruz, hazırız” mesajını iletti.

"ÖNCE VATAN"

Kar üzerinde Türk bayrağı da açan komandolar, "Önce Vatan" yazısıyla dosta güven, düşmana korku verdi.

Muş'ta görevli jandarmanın vatan nöbeti ViDEO