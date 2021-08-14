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    Muş’ta, gözaltına alınan HDP İl Eş Başkanı Belma Nergiz tutuklandı

    Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP İl Eş Başkanı Belma Nergiz’in tutuklanmasına karar verildi.
    • İHA
    • 14.08.2021 - 13:18
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    Muş’ta, gözaltına alınan HDP İl Eş Başkanı Belma Nergiz tutuklandı

    Muş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü, terörle mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

    HDP İl Eş Başkanı Belma Nergiz’in de aralarında bulunduğu 5 kişi, yapılan çalışmalar neticesinde ‘terör soruşturması’ kapsamında gözaltına alınmıştı.

    HAKİM KARŞISINA ÇIKARILDI

    Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, belirlenen adreslerde aramalar yapıldı.

    Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, hakim karşısına çıkarıldı.

    4 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

    HDP İl Eş Başkanı Belma Nergiz, ‘terör örgütüne üye olma’ suçundan tutuklanırken, biri adli kontrol şartı olmak üzere 4 şüpheli serbest bırakıldı.

    Muş’ta, gözaltına alınan HDP İl Eş Başkanı Belma Nergiz tutuklandı #1

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