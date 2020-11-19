Terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan 26 yaşındaki terörist ile ailesinin buluşma anında duygusal anlar yaşandı.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan 350 ailenin evlatlarına kavuşabilmeleri için yoğun çaba sarf ediyor.

Terör örgütü mensuplarının devletin şefkatine ve adalete sığınmaları için ikna çalışmalarını sürdüren ekipler, bu sayede onlarca gencin PKK'dan kurtararak ailelerinin yanına dönmelerini sağlıyor.

6 AY SÜREN İKNA ÇALIŞMASI SONUÇ VERDİ

Geçen yıl kandırılarak Irak'ın Zaho ve Gara bölgesinde terör örgütüne katılan 26 yaşındaki F. K., polis ekiplerinin 6 ay süren çabası sonucu ikna edilerek terör örgütünden kurtarıldı.

Bir yıl boyunca PKK'nın kamplarında kalan ve zor günler geçirdiğini söyleyen F.K, 17 Kasım'da terör örgütünden kaçarak Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

AİLESİNE KAVUŞTU

Polis ekiplerince Muş'a getirilen F.K., İl Emniyet Müdürlüğü'nde ailesiyle buluşturuldu.

Duygusal anların yaşandığı buluşmada, aylardır çocuklarına kavuşmanın hayalini kuran anne ve baba dualar ederek polis ekiplerine teşekkür etti.

Muş'ta ikna çalışmalarıyla teslim olan terörist ailesiyle buluştu

"EVLADIM DEVLETE SIĞINDI"

Büyük mutluluk yaşayan baba R.K, “Ben şimdi çok rahatım. Evladım devlete sığındı ya yeter. O domuzların elinden geldi, oğlumu şimdi kesseler de ben rahatım. Ben devletimden ötürü rahatım." diye konuştu.

Ailesiyle hasret gideren F.K, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.