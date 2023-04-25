Muş'ta kafes avcılığına operasyon! 72 bin 249 TL ceza yazıldı 2 ayrı çalışmalarda kafes avcılığı yapan 5 kişi, avladıkları kınalı keklikle birlikte güvenlik güçlerine yakalanarak idari para cezası ve tazminat olmak üzere toplam 72 bin 249 TL ceza verildi.

İHA

Doğa korumasına ilişkin çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında birçok hayvanın avlanmasına ilişkin yasak getirildi.

Ekipler konuya ilişkin başarılı operasyonunu bu kez de Muş'ta gerçekleşti.

Muş'un Malazgirt ve Bulanık ilçesinde Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ile Doğa Korumu Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

2 kişi yakalandı

28 Mart 2023 tarihinde Bulanık ilçesi Yayla Yolu mevkiinde yapılan kontrolde 2 kişi, avladıkları kınalı keklikle birlikte yakalandı.

29 bin 975 TL ceza

Kekliklere el konulurken, şahıslara Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Muş İl Şube Müdürlüğü tarafından yapılan işlem sonucunda idari para cezası ve tazminat olmak üzere 29 bin 975 TL ceza verildi.

Kınalı keklik avlayan kişiler yakalandı

Öte yandan Malazgirt İlçe Jandarma ekipleri, 4 Nisan 2023 günü Malazgirt-Patnos Karayolu üzerinde jandarma yol emniyet ve kontrol noktasında yaptıkları aramada 3 kişi, avladıkları kınalı keklikle birlikte jandarmaya yakalandı.

Kekliklere el konulurken, DKMP Muş İl Şube Müdürlüğü tarafından şahıslara idari para cezası ve tazminat olmak üzere 42 bin 274 TL ceza verildi.