Muş’ta kar kalınlığı 15 metreyi geçti, köy yolu 1 haftada açılabildi

İl Özel İdaresi ekipleri, 4 aydır kapalı olan 23 kilometre uzunluğundaki Üçevler köy yolunu 7 günlük çalışma ile açtı.

Muş’ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Yoğun kar ve tipi nedeni ile Üçevler köy yolu 4 ay boyunca ulaşıma kapalı kaldı.

Ekipler tarafından geçen hafta cuma günü çalışmalara başlandı. 15 metreyi bulan kar kalınlığında ekipler, çığ tehlikesi altında dikkatli ve özverili bir çalışma ilerletti.

Dik yamaçların arasında tünel oluşturuldu. 7 günlük çalışmanın ardından kentte kapalı olan son yol da böylelikle açıldı.

Bölgedeki çalışma koşulları drone ile havadan görüntülendi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yaptığı açıklamalarda sorumluluk alanlarında 367 köy ve 208 mezranın bulunduğunu ifade etti.

“YOL AÇARKEN İKİ DEFA ÇIĞ DÜŞTÜ”

Yentür, şu ifadeleri kullandı:

"Zorlu bir kıştı. Yüksek yerlerde kar, fırtına ve tipi nedeniyle sürekli yollarımız kapandı. Her ne kadar ovada sıkıntı yaşamadıysak da yüksek yerlerde karla mücadele konusunda zorluklarla karşılaştık. Bu yıl karla mücadelede 64 iş makinesi ve 90 personel çalıştı. Bir aksaklık yaşamadan sezonu bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Açtığımız yolların yarım saat sonra tekrar kapandığına şahit olduk. Zaman zaman iş makineleri yolun altı kısmına kaydı. Bazen de dik yamaçlarda çığ tehlikesiyle karşı karşıya kaldık. Bu sene yol açarken 2 defa çığ düştü. Kazası belasız atlattık, sadece iş makinelerinde hafif maddi hasar oluştu."

Muş'ta 4 aydır kapalı olan alternatif köy yolu 7 günde açılabildi VİDEO







“ÇALIŞMA BİZİ ÇOK ZORLADI”

Ekip Şefi Fehim Karakaya ise, “Bu bölgede tipiden dolayı 20 metreye yakın kar var. Çalışma bizi çok zorladı. Bazı bölgelerde çığ var. Operatörler bazen yolu görmüyor. Muş Ovası'nda şu anda çiçekler açmış ama burada metrelerce kar var. Bu da bölgenin güzelliği." dedi.