Muş'ta kar kalınlığı 4 metreyi aştı

Derecik, Ilıca ve Üçevler köylerinde kar yüksekliği 4 metreye ulaştı. Kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, iş makineleri bölgede ilerlemekte güçlük yaşıyor.

Muş’ta bir haftadır etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye başladı.

Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle bazı bölgelerde kar yüksekliği 4 metreye ulaştı.

İŞ MAKİNELERİ İLERLEMEKTE ZORLANIYOR

2 bin 500 rakımdaki 10 köy ve 21 mezra ulaşımının sağlandığı yolda çalışma yürüten kar kaplanları, kar kalınlığının 4 metreye ulaştığı bölgelerde ilerlemekte güçlük yaşıyor.

İş makinelerinin geçtiği yerlerde kardan tüneller oluşurken, ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

"İLERİKİ AYLARDA DAHA FAZLA KAR BEKLENTİM VAR"

Kar kalınlığının yüksekliğini merak ettiği için özel idare ekiplerinin çalışma yaptığı bölgeye geldiklerini ifade eden Adem Toprak, “Merak ettik kar kalınlığının boyutunu.Metreyle ölçüm yaptık ve belirli bölgelerde kar kalınlığı 4 metre civarlarında. Zaman zaman belirli bölgelerde tipi ve fırtına nedeniyle 4 metreyi bile aşan kar yüksekliği var. Bu mevsimde kar kalınlığının bu kadar fazla olması şaşkınlık uyandırıyor. Daha kış mevsiminin henüz başlarındayız. İleriki aylarda daha fazla kar beklentim var. Merkezde karın yüksekliğinden bahsediyorlardı biz burayı merak ettik işin açıkçası. Merak için buraya çıkıp geldik. Karın yüksekliğini yerinde görmek istedik. Geldik çalışmaları vatandaş olarak gördük” şeklinde konuştu.

KAR KÜTLELERİ 4 METREYİ AŞIYOR

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür ise bir haftadan beri etkili olan kar yağışı nedeniyle özellikle Derecik, Ilıca ve Üçevler köy yolunda yer yer 4 metreyi aşan kar kütleleriyle karşı karşıya olduklarını söyledi.

59 İŞ MAKİNESİ VE 90 PERSONEL MÜCADELE EDİYOR

Karın yağdığı günden bu yana kent genelinde yaklaşık 185 köy yolunu iki defa açmak zorunda kaldıklarını kaydeden Yentür, “Karla mücadelemiz 59 iş makinesi ve 90 personelle 24 saat kesintisiz devam etmektedir. Nefesin olduğu her yere hizmet götürmek devlet olarak görevimizdir. İklim açısından düşünüldüğünde özellikle 2021 yazının kurak geçmesinden dolayı kar külfet olarak görünse de toprak, vadi ve barajlarımıza nimet olduğunun bilincindeyiz. Bu amaçla kar yağsın biz temizlik yapalım” ifadelerini kullandı.