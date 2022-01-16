Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te meydana gelen olumsuz hava koşulları, bin 64 yerleşim birimi yolunun kapanmasına neden oldu. Muş'ta kar kalınlığı, yer yer 4 ile 6 metre arasında ölçüldü.

Ülkenin Doğu ve Güneydoğu'su, kış mevsiminin etkisiyle kara teslim oldu.

Beyaza bürünen bölgede kar yağışı, birçok konuda zorluk çıkardı.

Belediye ekipleri, kapanan ulaşım yollarını açmak için kolları sıvadı.

Muş İl Özel İdaresi ekipleri, kentte kapanan 14 köye ulaşımın sağlanabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

MUŞ'TA KAR KALINLIĞI 5 SANTİMİ GEÇTİ

İl Özel İdaresi Karla Mücadele Grup Şefi Hakan Çolak, kapalı yolların en kısa sürede açmak için çaba gösterdiklerini söyledi.

Kentte fırtına ve tipinin çalışmaları zorlaştırdığını belirten Çolak, "Açtığımız yollar tekrar kapanıyor. Ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor. Kar yüksekliği yer yer yer 4 ila 6 metreyi buluyor. Tüm zorluklara rağmen yolları açmaya çalışıyoruz." dedi.

Muş'ta kar kalınlığı, 5 metreyi aştı ViDEO

VAN'DA 702 MAHALLEYE ULAŞIM YOK

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle 702 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması, cadde ve kaldırımlarda biriken karların temizlenmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri de Van-Hakkari kara yolu Kurubaş ve Güzeldere geçitlerinde ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.

Dondurucu soğuğun etkili olduğu Erciş ilçesinde, ağaçlarda oluşan kırağı ve yüksek kesimlerdeki sis etkileyici manzaralar oluşturdu.

Beyaza bürünen parklar ve Van Gölü sahili drone ile görüntülendi. Fotoğraf tutkunları ortaya çıkan güzellikleri fotoğrafladı.

HAKKARİ'DE ULAŞIM AKSAMASI

Kentte iki gündür etkili olan kar ulaşımda aksamalara neden oldu.

Hakkari İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 328 köy ve mezra yolu kapandı.

Karayolları Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, Şemdinli-Derecik kara yolu, Yüksekova-Şemdinli kara yolunun 20-50. kilometreleri ile Dağlıca kara yolunun 22-54. kilometreleri arasının yoğun kar nedeniyle trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması başlattı.

Vatandaş ile esnaf da ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

BİTLİS'TE 20 KÖY YOLU KAPALI

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kent genelinde 20 köy yolunun kapandığını belirtti.

Kurtkan, yollarının en kısa sürede açılması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Belediye karla mücadele ekipleri de cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yürüttü.