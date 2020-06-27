Muş’un Varto ilçesine 50 kilometre uzaklığındaki Haksever köyünde yaşayan, koroavirüs temaslı öğrenci Revin Turan’ı kimse aracına almak istemeyince ilçe milli eğitim müdürü sınava götürdü.

Muş Varto'da İlçeye 50 kilometre uzaklıktaki Değerli köyünde yaşayan 18 yaşındaki Revin Turan'ın babası Abdurahman Turan'a 7 gün önce koronavirüs tanısı konuldu.

Muş Devlet Hastanesine yatırılan Turan, tedavisinin kalanını evinde tamamlaması için köyüne gönderildi.

KÖYLÜLER KORONADAN KORKUP ARACINA ALMAK İSTEMEDİ

Köylüler de evde tedavisi süren babasıyla teması bulunan öğrenci Turan'ı, virüsün bulaşma riski nedeniyle aracına almak istemeyince genç kız YKS'ye gireceği okula gidemedi.

Durumdan haberdar olan Varto İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, öğrenciyi sınava yetiştirmek için harekete geçti.

Sabah erkenden minibüsle köye giden Süne, önlem amacıyla koruyucuyu kıyafetlerini giyerek Turan'ı evinden aldı ve 6 saat süren yolculuğun sonunda sınava gireceği Muş Alparslan Üniversitesi'ne ulaştırdı.

Muş'ta korona temaslı öğrenciyi kimse aracına almadı- İZLE

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ SÜNE, DURUMDAN HABERDAR OLUNCA OLAYA EL ATTI

Süne, yaptığı açıklamada, köy muhtarının sınav merkezine gelemeyen bir öğrencinin durumunu kendilerine haber verdiğini söyledi.

Bunun üzerine öğrenciyi evinden alarak sınava gireceği yere ulaştırdığını anlatan Süne, şunları belirtti:

"Akşamdan hazırlıklarımızı yapıp sabah erkenden yola çıktık. Çocuğumuzun babası koronavirüs hastası. Kendisi de temaslı olduğu için köylüler çocuğumuzu üniversite sınavına getirmek için araçlarına bindirmekten çekinmişler. Aile karantina altında olduğu için kendi araçlarıyla da gelememişler. Öğrencimizi sınava yetiştirdik. Onun heyecanını, onun mutluluğunu yaşadık. Çocuğumuzun mahzun kalmamasına vesile olduğumuz için çok mutluyuz. Bugün sınava giren bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum. Allah emeklerini boşa çıkarmasın."





"HEDEFİM DİŞ HEKİMİ OLMAK"

Öğrenci Revin Turan ise Süne'ye gösterdiği duyarlılık için teşekkür ederek, "Babama koronavirüs teşhisi konuldu. Köylüler, 'Bize de bulaşır' korkusuyla beni araçlarına almaya çekindiler. Varto Milli Eğitim Müdürü beni köyümden alıp sınav yerine götürdü. Dört yıllık emeğim göz ardı edilmediği için hepsine teşekkür ederim. Hedefim diş hekimi olmak. İnşallah başarılı olarak hedefime ulaşırım" dedi.