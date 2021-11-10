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- Muş'ta PÖH’ten nefes kesen tatbikat
Muş'ta PÖH’ten nefes kesen tatbikat
- İHA
- 10.11.2021 - 16:14
- Güncelleme : 10.11.2021 - 16:20
Muş'ta merkeze bağlı Karaağaç Beldesi kırsalında düzenlenen tatbikatta polis ekipleri, meskun mahalde eylem hazırlığında olan bir teröriste karşı operasyon düzenledi.
Gerçek mühimmat, ses ve sis bombalarının kullanıldığı tatbikatta, eylem hazırlığındaki terörist sağ olarak ele geçirildi.
GERÇEĞİ ARATMADI
Teröristin saklandığı evden çıkarıldığı sırada polislere karşı taciz ateşi açıldı. Açılan ateşe cevap veren polis, taciz ateşini geri püskürttü.
DAĞIN ZİRVESİNE ÇIKIP PANKART AÇTILAR
Başarıyla tamamlanan tatbikat sonunda, keskin nişancı polis tarafından 280 metredeki hedef tam isabetle vurularak Türk bayrağı açılırken, tatbikata katılan Özel Harekat polisleri, başarılarını dağın zirvesinde açtıkları "Muş Polis Özel Harekat" yazılı pankartla kutladı.
Tatbikatı izlemeye İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, il emniyet müdür yardımcıları, polis ve askerler katıldı.