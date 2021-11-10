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    Muş'ta PÖH’ten nefes kesen tatbikat

    Muş Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli Polis Özel Harekat timleri tarafından, meskun mahal operasyonları kapsamında terör unsurlarına karşı nefes kesen tatbikat gerçekleştirildi.
    • İHA
    • 10.11.2021 - 16:14
    • Güncelleme : 10.11.2021 - 16:20
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    Muş'ta PÖH’ten nefes kesen tatbikat

    Muş'ta merkeze bağlı Karaağaç Beldesi kırsalında düzenlenen tatbikatta polis ekipleri, meskun mahalde eylem hazırlığında olan bir teröriste karşı operasyon düzenledi.

    Gerçek mühimmat, ses ve sis bombalarının kullanıldığı tatbikatta, eylem hazırlığındaki terörist sağ olarak ele geçirildi.

    GERÇEĞİ ARATMADI

    Teröristin saklandığı evden çıkarıldığı sırada polislere karşı taciz ateşi açıldı. Açılan ateşe cevap veren polis, taciz ateşini geri püskürttü.

    Muş ta PÖH’ten nefes kesen tatbikat #1

    DAĞIN ZİRVESİNE ÇIKIP PANKART AÇTILAR

    Başarıyla tamamlanan tatbikat sonunda, keskin nişancı polis tarafından 280 metredeki hedef tam isabetle vurularak Türk bayrağı açılırken, tatbikata katılan Özel Harekat polisleri, başarılarını dağın zirvesinde açtıkları "Muş Polis Özel Harekat" yazılı pankartla kutladı.

    Tatbikatı izlemeye İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, il emniyet müdür yardımcıları, polis ve askerler katıldı.

    Muş ta PÖH’ten nefes kesen tatbikat #2

    Muş ta PÖH’ten nefes kesen tatbikat #3

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    Muş ta PÖH’ten nefes kesen tatbikat #8

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