Mustafa Şentop Meclis'i 1 Ağustos'ta toplantıya çağırdı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Genel Kurulu’nu 1 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00’te toplantıya çağırdı. Mahir Ünal yaptığı açıklamada, AK Parti'nin olağanüstü toplantıya katılmayacağını açıkladı.

TBMM Genel Kurulu, 1 Ekim 2022'ye kadar tatile girmişti...

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, parti olarak 1 Ağustos günü sağlık çalışanlarının sorunlarını görüşmek üzere Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdıklarını duyurdu.



Bu talebe yanıt, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'tan geldi.

Meclis 1 Ağustos'ta olağanüstü toplanıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının nedenleri ve alınması gereken önlemler konusunda bir genel görüşme açılması amacıyla yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, TBMM Genel Kurulu’nu, Anayasa’nın 93 ve Meclis İçtüzüğü’nün 7’nci maddeleri gereğince, 1 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00’te toplantıya çağırdı.

AK Parti toplantıya katılmayacak

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısını kimseye danışmadan yapmasına tepki gösterdi, "CHP, bu çağrıyı çözüm amaçlı mı yoksa şov amaçlı mı yaptı?" dedi. Ünal, AK Parti'nin toplantıya katılmayacağını bildirdi.

Mahir Ünal'ın açıklamaları şöyle:

"Siyasi şov aracı haline getirilmesine müsaade etmeyeceğiz"

"Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla Sağlık ve İçişleri Bakanlığımız koordinasyonunda Çalışma Komisyonu kuruldu. Pazartesi günü olağanüstü toplantı çağrısına katılmayacağız. CHP'nin sağlıkta yaşananlar ve bizim çözüm kapasitemizle bundan sonraki sorunlara yönelik çözüm faaliyetlerini siyasi şov aracı haline getirilmesine müsaade etmeyeceğiz.

Kendi ittifak ortaklarına bile bilgi verme gerğei duymayan sadece belli bir sağlık gibi hassas bir konu üzerinden siyasi şov yapmak amacının çok açık görüldüğü ortada. Dün yaptığımız MYK'da katılmama kararımızı aldık. Bunu da zaten dün kamuoyu ile paylaştık.

"Biz Meclis iradesine son derece saygılıyız"

Biz Meclis iradesine son derece saygılıyız. 600 vekilin iradesine saygı duyup parti grupları ile bu işi istişare etselerdi, siyasi nezaketin gereği olurdu. Meclis çalışmaya başladığında Meclis'i çalıştırmaktan hiçbir zaman geri durmadık. Şova dönüştürmelerinin ve siyasi nezaketsizliklerinin karşısındayız. TBMM 1 Ekim itibariyle çalışmalarına başlar. Bu sürede biz AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Meclis'te milletimizin sorunlarını çözecek kapasite ile hareket ettik her daim. Meclis çalışmaya başladığında gündemimizde olan konular çerçevesinde bu da gündeme gelecektir." ifadelerini kullandı.

HDP de toplantıya katılmayacağını açıkladı

Öte yandan HDP de Meclis Genel Kurulu'na katılmayacağını duyurdu.