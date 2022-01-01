Hava olaylarından korumak için araçların battaniye sarıldığını görmek alışkanlık haline geldi. Bu kez de Muş'ta sıcaklık sıfırın altına düştüğü için araçlar örtülerek soğuktan korunuyor.

Muş'ta kış sert geçiyor. Eksi 15 derecelere inen hava sıcaklıkları vatandaşları zorluyor. Onlar da çok soğuk olduğunda naylon ve branda yöntemi uygulayarak hem yakıttan tasarruf ediyor hem de araçlarını soğuktan korumaya çalışıyorlar.

MUŞ'TA HAVA SICAKLIĞI 15 DERECENİN ALTINDA

Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Muş'ta bazı vatandaşlar, evlerinin kapı, balkon ve pencere ve araçlarının üstünü naylon ve branda kaplayarak soğuktan korunuyor.

NAYLON VE BRANDALI ÖNLEM

Muş’ta kışın soğuk havadan dolayı evlerini ve araçlarını ısıtmakta sıkıntı yaşayan vatandaşlar, naylon ve brandayla önlem almaya çalışıyor.

"MUŞ'TE KIŞ SERT GEÇİYOR"

Kente kış mevsiminin çok sert geçtiğini belirten Vatandaşlar, çok soğuk olduğunda naylon ve branda yöntemi uyguladıklarını hem yakıttan tasarruf ettiklerini hem de araçlarını soğuktan korumaya çalıştıklarını belirttiler.

Muş'ta soğuk havaya araçlara naylon ve brandalı önlem VİDEO