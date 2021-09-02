Çiftçilikle uğraşan ailesine yardımcı olan genç çocuk, azimle çalışarak Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.

Muş'ta Uğur Lisesi'nden geçen yıl mezun olan Bünyamin Dönmez, istediği bölümü kazanamayınca bu sene tekrar üniversite sınavına hazırlanmaya karar verdi.

15 kilometre mesafedeki Kıyık köyünde tek geçim kaynakları çiftçilik olan ailesine tarla işlerinde yardım eden ailenin 9'uncu çocuğu Dönmez, kısıtlı imkanlarına rağmen azimle çalışarak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı.

"EMEKLERİMİN KARŞILIĞI OLARAK TIP FAKÜLTESİNİ KAZANDIM"

Tarlada yetiştirdikleri ürünleri satarak geçindiklerini anlatan Dönmez, şöyle konuştu:

"Hem tarla da çalışmak hem de sınava hazırlanmak zor oluyor. Köyde yaşayan öğrencilerin en büyük sorunlarından biri de bu bence. Hem konuyu kaçırıyorsun hem de hocayı dinleme fırsatın gidiyor. Ekstra çabalarla tekrar konuyu öğrenmeye çalışıyorsun. Bunlara rağmen insan çalışınca her şeyi yapabiliyor. Ben de birçok konuyu çalışarak, bol bol soru çözerek kavradım. Takıldığım konularda öğretmenlerimden yardım aldım. İnsanların azmedip çalıştığında başaramayacağı hiçbir şey yok. Emeklerimin karşılığı olarak Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandım."

Muş'ta tarlada çalışan genç, Tıp fakültesini kazandı VİDEO

"YAŞADIĞIM BÜTÜN YORGUNLUKLARI UNUTTUM"

Dönmez, "Yeri geldi tarlaya gittim ve o yorgunluğa rağmen evde de çalışmak zorunda kaldım. O yorgunlukla verim düşüyor ama mecburen böyle olması lazımdı. Çok mutluyum. Yaşadığım bütün yorgunlukları unuttum." dedi.

Baba Sadettin Dönmez de oğlunun tıp fakültesini kazanmasının mutluluğunu yaşadığını, onunla gurur duyduğunu belirtti.



