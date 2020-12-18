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    Muş’ta terör örgütüne ait malzemeler ele geçirildi

    Muş’un Şenyayla Davderal Bölgesi'nde “Yıldırım-9 Operasyonu” kapsamında terör örgütü PKK/KCK’ya ait olduğu tespit edilen malzemelerin ele geçirildiği açıklandı.
    • İHA
    • 18.12.2020 - 20:53
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    Muş’ta terör örgütüne ait malzemeler ele geçirildi

    Muş Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Muş İl Jandarma Komutanlığının istihbari çalışmaları neticesinde merkeze bağlı Şenyayla bölgesinde "Yıldırım-9 Operasyonu" gerçekleştirildi.

    TERÖRİSTLERE AİT MALZEMELER BULUNDU

    İki depoda yapılan aramada 582 büyük pil, 155 metre uzunluğunda kablo, 2 çift ayakkabı, tabanca ve çiftli şarjör kılıfı, 6 siyah renkli şemsiye, palaska, 2 çadır, dinamo ve mekanizması, küçük tüp, akü ve muhtelif miktarda yaşam ile sağlık malzemeleri bulundu.

    Muş’ta terör örgütüne ait malzemeler ele geçirildi #1

    Muş’ta terör örgütüne ait malzemeler ele geçirildi #2

    Muş’ta terör örgütüne ait malzemeler ele geçirildi #3

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