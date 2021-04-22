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    Muş'ta yaşlı amcaların çocuk parkındaki salıncak keyfi gülümsetti

    Muş’ta iki yaşlı amcanın parkta çocuklar gibi eğlendiği anlar gülümsetti.
    • İHA
    • 22.04.2021 - 14:04
    • Güncelleme : 22.04.2021 - 14:39
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    Muş'ta yaşlı amcaların çocuk parkındaki salıncak keyfi gülümsetti

    Muş'ta merkeze bağlı Sunay Mahallesi’nde akşam saatlerinde sokağa çıkan amcalar, boş gördükleri parkta oturdu.

    AMCALAR GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİ

    Bir süre parkta oturan amcalar, koronavirüs nedeniyle çocukların boş bıraktığı salıncakları kaparak kahkaha atıp eğlenmeye başladı.

    EĞLENCELİ ANLAR KAMERADA

    Yaşlı amcaların eğlendiğini fark eden Deniz Koçmen’in o anları cep telefonu kamerasıyla kayda alarak sosyal medya hesabından paylaşması yüzlerde tebessüm oluşturdu.

    Muş'ta yaşlı amcaların çocuk parkındaki salıncak keyfi gülümsetti VİDEO

    Muş ta yaşlı amcaların çocuk parkındaki salıncak keyfi gülümsetti #1

    Muş ta yaşlı amcaların çocuk parkındaki salıncak keyfi gülümsetti #2

    Muş ta yaşlı amcaların çocuk parkındaki salıncak keyfi gülümsetti #3

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