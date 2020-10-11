Mustafa Akıncı: Seçimlere müdahale ediliyor

KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2. tura kalan Mustafa Akıncı açıklamalarda bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'inde (KKTC) bugün Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı ve Ersin Tatar ile mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ikinci tura kaldı.

KKTC'nin mevcut Cumhurbaşkanı olan ve yeniden aday olarak 2. tura kalan Mustafa Akıncı, seçim ofisinin önünde bekleyen kalabalığa hitap etti.

Akıncı, ‘Bugüne kadar görülmemiş müdahaleler görüldüğünü’ söyledi.

Akıncı yaptığı açıklamada, “Müdahaleler olmadı mı geçmişte? Oldu…Bütün bunlara rağmen Kıbrıs Türk halkı iradesini sandıkta yansıtmayı başardı. Kıbrıs Türk halkının gücünden büyük güç yoktur. Bırakınız, halk kimi seçeceğine karar verme yeteneğine sahiptir.

"BUNU KABUL EDİP SİNDİRENLER ADINA ÜZÜLÜYORUM"

Siz, ‘Sizin cumhurbaşkanınız bu olacak’ deme yetkisine zaten sahip değilsiniz. Bunu kabul edip sindirenler adına üzülüyorum. Bu şekilde göreve gelseniz kendiniz olamayacaksınız, sizi oraya getirenlerin gölgesinden başka bir şey olamayacaksınız.

"YAŞADIĞIMIZ MÜDAHALELER SON BULSUN"

Önümüzdeki hafta, kaç haftadır yaşadığımız müdahaleler son bulsun. Çıkacak olan sonuç, halkın geleceğine ışık tutsun bu çağrımıza kulak verilir ya da verilmez, halk ne yapacağını biliyor.”