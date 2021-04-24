Mustafa Akıncı: Ersin Tatar, Kıbrıslı Türkleri temsil etmiyor

Rum hayranlığıyla tanınan KKTC'nin eski cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ersin Tatar ve Türkiye hakkında haddini aşan sözler kullandı.

KKTC'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ersin Tatar'ın koltuğundan ettiği Mustafa Akıncı, Türkiye düşmanlığına devam ediyor.

'Bugün Kıbrıs' programında Ayşemden Akın'ın konuğu olan eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cenevre’de gerçekleşecek 5+BM gayrı resmi toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"BİR ŞEY ÇIKMAYACAĞI KESİN"

Akıncı, “Bütün BM parametrelerini çöpe atan bir Türkiye yönetimi ve buradaki Sayın Tatar aynı söylemi sürdürüyor. Cenevre’den bir şey çıkmayacağı kesin.” dedi.

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"TATAR, ANKARA'NIN PAPAĞANI OLACAK"

Seçimi kaybetmesine de değinen Akıncı, “Kıbrıs Türk tarafında kendi gücüyle oraya gelmeyen biri söz konusudur. Türkiye’deki yönetimin, buradaki uzantılarının, elçiliğin topyekün dahil olduğu bir seçim süreci yaşandı ve oraya kendi gücüyle gelemeyecek birini tehdit, para, vaat, şantaj ile oraya oturttular. Bu kişi gidip oraya Kıbrıslı Türklerin özgür iradesinin temsilcisi olamaz. Türkiye ne derse onların gölgesi gibi, Ankara’nın papağanı olacak şekilde davranış sergileyecek.” ifadelerini kullandı.