Mustafa Akıncı siyaseti bıraktı

KKTC seçimlerinde hezimeti yaşayan Mustafa Akıncı, aktif siyaseti bıraktığını bildirdi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonuçlandı. Ersin Tatar'ın seçim zaferinin ardından açıklama yapan Mustafa Akıncı, 45 yıllık aktif siyaset hayatını noktaladı.

Mustafa Akıncı, seçimlerle ilgili Türkiye'ye yönelik bir imada bulunmayı da ihmal etmedi.

"45 YILLIK BİR DÖNEMİN SONU"

Akıncı, "Neler yaşandığını hep anlattım. Tekrar etmeyeceğim. Sanrım neler yaşandığını da görmeyen kalmadı. Bu normal şartlarda yapılmış bir seçim dersek gerçeği söylemiş olmayız.

Sayın Ersin Tatar'a hayırlı olsun. Bu sonucun çıkmasında rol oynayanları da tebrik ederim. Bundan sonraki süreç siyasi hayatım bakımından 45 yıllık bir dönemin sonudur." şeklinde konuştu.