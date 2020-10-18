Mustafa Akıncı'ya KKTC'de seçimleri kaybettiren süreç

KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kaybeden ismi olan Mustafa Akıncı, Rumlara olan yakınlığı ve Türkiye aleyhinde olan açıklamalarıyla tarihe geçen bir isimdi.

KKTC düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Mustafa Akıncı ile Ersin Tatar yarıştı.

Ersin Tatar'ın zaferiyle sonuçlanan seçimlerin kaybedeni Mustafa Akıncı, göreve geldiği günden itibaren Türkiye aleyhinde yaptığı açıklamalarla tepkilerin odağındaki isim oldu.

YAVRU VATAN SÖYLEMİNE KARŞI

Türkiye'nin 82. vilayeti olarak anılmak istemediklerini belirten Mustafa Akıncı, "Yavru vatan" söylemine de sert bir şekilde karşı çıkıyordu.

TÜRK ASKERİNİN HAREKATLARINDAN RAHATSIZDI

Türkiye'nin Suriye'de düzenlediği askeri harekatlara bile karşı çıkan Mustafa Akıncı, "1974'te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır. Bu nedenle bir an önce dialog ve diplomasinin devreye girmesi en büyük dileğimdir" ifadelerini kullanmıştı.

RUMLARA TOPRAK VERMEK İSTEDİ

Her fırsatta Türkiye'ye biat etmeyeceğini dile getiren Mustafa Akıncı, Rum tarafıyla da oldukça sıkı ilişkiler içerisine girmişti.

DOĞU AKDENİZ'DE TÜRKİYE'NİN KARŞISINDA YER ALDI

Akıncı, Cumhurbaşkanlığı yaptığı dönemde Rumlara toprak vermekten yana olduğunu çekinmeden dile getirmişti.

Mustafa Akıncı, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı sondaj çalışmalarında da rahatsız olduğunu açık bir şekilde dile getirerek Rum yönetiminden alkış alıyordu.d