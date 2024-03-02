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Tarihçi Mustafa Armağan'ın sunduğu 'Kapsül Tarih' programı Ensonhaber YouTube kanalında devam ediyor.
"İsrail Siyonizm'i nedir?"
İlgi çekici ve merak edilen konuları ele alan Armağan, 8. bölümde ise "İsrail Siyonizm'i nedir?" sorusuna yanıt aradı.
Filistin işgalini anlattı
Armağan programda, Yahudilerin Avrupa'dan ayrılarak Ortadoğu'ya göç etmesini, İsrail Devleti'nin kurulma aşamasını ve İsrail'in Filistin'i işgalini ele aldı.
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