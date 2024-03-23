Mustafa Armağan anlattı: Nerede o eski Ramazanlar? Kapsül Tarih 11. Bölüm Tarihçi Mustafa Armağan her yıl sıkça duyduğumuz 'Nerede o eski Ramazanlar?' sorusunu yanıtladı.

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Tarihçi Mustafa Armağan'ın sunduğu 'Kapsül Tarih' programı Ensonhaber takipçilerine geçmişin merak edilenlerini anlatmayı sürdürüyor.

Armağan bu bölümünde 'Nerede o eski Ramazanlar?' sorusunu yanıtlayarak eski Ramazanlara doğru bir yolculuğa çıkardı...

Nerede o eski Ramazanlar?

Armağan, "Eski Ramazanlar elbette bugüne göre daha şaşalı, daha görkemli ve ihtişamlı, insanlar daha fazla Ramazan'ın atmosferine girebiliyorlardı, çünkü dünyevilik bu kadar yayılmamıştı. Ekonomi insanların aklını başından bu kadar almamıştı. Her şeye rağmen o fakir dönemlerde bile Ramazan'ın bereketini insanlar hayatlarında hissederdi. Bu o dönemin bir özelliği." ifadelerini kullanarak eski Ramazanları anlattı.

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