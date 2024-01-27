Mustafa Armağan anlattı: 'Sultan Abdülaziz öldü mü öldürüldü mü?' Kapsül Tarih 3.Bölüm... Tarihçi Mustafa Armağan, 'Kapsül Tarih' programının üçüncü bölümünde, ''Sultan Abdülaziz öldü mü öldürüldü mü?" sorusunu yanıtladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Ensonhaber YouTube kanalı yeni içeriklerle takipçileriyle buluşuyor.

Tarihçi Mustafa Armağan'ın sunduğu 'Kapsül Tarih' programı Ensonhaber YouTube kanalında başladı.

İlgi çekici ve merak edilen konuları ele alan Armağan, 3. bölümde ise 'Sultan Abdülaziz öldü mü öldürüldü mü?' sorusunu anlattı.

"Tahta geçirdikleri kişi gerçekten delirdi"

Armağan, "Tahttan indirilmiş bir padişahın ölmüş olması o zaman intihar etti diye yansıtıldı. Çünkü çok seviliyordu. 'Uyan Sultan Abdülaziz uyan, kan ağlıyor bütün cihan' diye ağıtlar yakılıyordu. Koskoca anlı şanlı bir padişahı deli diye tahttan indirdiler. Feleğin sillesi ise çok sert oldu. Yerine Sultan 5. Murat tahta geçti. Deli dedikleri Abdülaziz'in yerine tahta geçirdikleri kişi gerçekten delirdi." ifadeleriyle dönemi anlatmaya başladı.