Mustafa Armağan anlattı: Sultan Vahdettin vatan haini mi? Kapsül Tarih 5. Bölüm Tarihçi Mustafa Armağan, 'Kapsül Tarih' programının beşinci ölümünde, sıkça tartışma konusu olan 'Sultan Vahdettin vatan haini mi?' sorusunu yanıtladı.

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Tarihçi Mustafa Armağan'ın sunduğu 'Kapsül Tarih' programı Ensonhaber YouTube kanalında başladı.

İlgi çekici ve merak edilen konuları ele alan Armağan, 5. bölümde ise 'Sultan Vahdettin vatan haini mi?' sorusunu yanıtladı.

"Bir mahkeme kararı var yok"

Armağan, "Ders kitaplarımızda, basınımızda, ders kitaplarında, sosyal medyada açıklama yapılıyor hain diye. Bir mahkeme kararı var mı? Yok. İhanet olarak ne yapmış? Ülkesinin tapusunu İngilizlere, Fransızlara mı vermiş? Yok. Sevr’i onaylamış mı? Hayır onaylamadı. 'Ben bu musibetler belgesini imzalamam. Çok zorlarlarsa tahttan feragata hazırım’ dedi. Bu bir kahramanlıktır." ifadeleriyle süreci anlatmaya başladı.

Mustafa Armağan'ın 'Sultan Vahdettin vatan haini mi?' videosunun tamamını izlemek için tıklayın