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    Mustafa Armağan: İsmet İnönü hiçbir savaşı kazanmadı

    Mustafa Armağan: İsmet İnönü hiçbir savaşı kazanmadı

    Tarihçi-yazar Mustafa Armağan, Ensonhaber'in sorularını yanıtladı. Armağan; "İsmet İnönü'nün bugüne kadar kazandığı bir savaş olmadığını belirtip, Lozan'ın da 2023 yılında bitmeyeceğini vurguladı.
    • Özel Haber
    • 16.04.2022 - 23:36
    • Güncelleme : 17.04.2022 - 11:55
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    Röportaj serimizde bu haftaki konuğumuz tarihçi ve yazar Mustafa Armağan. Özellikle yakın tarihle ilgili çalışmaları bulunan Mustafa Armağan'dan Ensonhaber'e özel açıklamalar...

    Armağan ile Lozan'dan On İki Ada meselesine, Sultan Abdülhamid'den Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü'ye dair kapsamlı bir röportaj gerçekleştirdik.

    Mustafa Armağan'a aklımızdaki bütün soruları siz okurlarımız için sorduk ve doyurucu cevaplar aldık. Özellikle İsmet İnönü hakkındaki eleştirileri gündem yaratacak türden.

    Mustafa Armağan ile olan sohbetimizde hem çok şey öğrendik hem de sizler için keyifle izleyeceğiniz bir pazar söyleşisi hazırladık.

    Biz sorduk, Mustafa Armağan yanıtladı...

    "İsmet İnönü hiç savaş kazanmadı"

    Tarihimizin yamalı bir bohça olduğunu ifade eden Armağan; "İsmet İnönü'nün başarısı daha çok masa başı bir başarı. İnönü Savaşları'nı İsmet Paşa değil, bizzat Feviz Çakmak kazandı" dedi.

    Lozan ve 2023

    Lozan Anlaşması'na da değinen Armağan, bu anlaşmanın 2023 yılında biteceği yönünde çıkan tartışmalara da açıklık getirdi.

    Armağan konuyla ilgili Lozan Anlaşması'nın 2023 yılında bitmeyeceğine dikkat çekti.

    İşte Mustafa Armağan'la olan röportajımız...

    Keyifli seyirler diliyoruz...

    Mustafa Armağan: İsmet İnönü'nün hiçbir savaş başarısı yok ViDEO


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