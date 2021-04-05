Mustafa Armağan kimdir? Tarihçi Mustafa Armağan hakkında bilgiler..

Tarihçi Prof. Dr. Mustafa Armağan, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin, ''Madde 28'e göre bal gibi feshedilir.'' açıklamasında bulundu. Bunun üzerine 'Mustafa Armağan kimdir?' sorusu gündeme geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin sözleriyle birlikte başlayan ve 103 emekli amiral imzasıyla yayımlanan bildiriyle devam eden tartışmalar gündemdeki yerini koruyor.

Tarihçi Prof. Dr. Mustafa Armağan, Twitter hesabı üzerinden Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili tartışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Armağan, "Madde 28'e göre bal gibi feshedilir. Türkiye Cumhuriyeti de Montrö Sözleşmesi'nde akit (imzacı) devletlerden biri olarak 28. maddeye binaen Montrö'nün feshini istediğine dair ihbarnameyi Fransa'ya gönderecek ve Montrö'nün fesih süreci başlayacaktır. Bu kadar. Önünde bir engel yok" dedi.

Bu açıklamanın ardından Mustafa Armağan, sosyal medya platformu Twitter'da en çok konuşulan isimler arasında yerini aldı.

Peki, Mustafa Armağan kimdir? Tarihçi Mustafa Armağan kaç yaşında, nereli? İşte, Mustafa Armağan hakkında bilgiler..

MUSTAFA ARMAĞAN KİMDİR?

Yazar ve gazeteci Mustafa Armağan, 24 Şubat 1961 tarihinde Urfalı bir anne babanın çocuğu olarak o tarihte Mardin’e bağlı olan Cizre’de doğmuştur.

Özellikle Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye yakın tarihi konusunda yazdığı tarihsel revizyonist kitaplarla tanınan Armağan ve ailesi, 1967 yılında Bursa’ya taşınmışlardır.

İlk ve orta öğrenimini Bursa'da tamamladıktan sonra okumak için İstanbul’a gitmiş ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur.

Mezun olduktan sonra çeşitli yayınevlerinde editör olarak çalışan Armağan, 1995-1996 yılları arasında İzlenim dergisinin yayın yönetmenliğini yürütmüştür.

Sosyal Bilimler Ansiklopedisi ve Osmanlı Ansiklopedisi adlı çalışmalarının yayın koordinatörlüklerinde bulunmuş ve M. M. Şerif'in 4 ciltlik İslam Düşüncesi Tarihi adlı derlemesini yayına hazırlamıştır.

Batı Düşüncesinde Dönüm Noktası (F. Capra'dan tercüme dalında, 1989), Şehir, Ey Şehir (deneme dalında, 1997), Osmanlı: İnsanlığın Son Adası (TYB Fikir Ödülü) olmak üzere Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 3 defa ödüle layık görülmüştür.

Telif kitapları olan Gelenek (1992), Gelenek ve Modernlik Arasında (1995), Şehir Asla Unutmaz (1996) ve Bursa Şehrengazi (1998) dışında derleme ve çeviri olarak çok sayıda kitabı bulunmaktadır.

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nda Yayın Bölümü yöneticisi olarak görev yapmış olan Armağan, Samanyolu TV'nin yan kuruluşu olan Mehtap TV'de “Tarih Aynası” adında tarih ile ilgili bir program sunmuştur.

Ali Ünal ile birlikte 1999 yılında Medya Aynasında Fethullah Gülen (Kozadan Kelebeğe) adlı kitabı hazırlamış ve bu kitap, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı tarafından basılmıştır.

2000 yılında ise bu kez, Fethullah Gülen için yazılan yazıların derlendiği Diyaloğa Adanmış Hayat kitabını hazırlamış ve bu kitap da yine Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı tarafından basılmıştır.

2000-2002 yılları arasında, yine Gülen Cemaati'nin hazırladığı DA (Diyalog Avrasya) dergisinin genel yayın yönetmenliğini yapmış ve 7 Mart 2016 tarihinden itibaren Yeni Şafak gazetesinde her pazar köşe yazısı yazmaya başlamıştır.

2007 yılı Mart ayında TÜRTAB - Türkiye Toplumbilimsel Araştırmacılar Birliği'nin kuruluşunda yer alan Mustafa Armağan, 3 nisan 2013 tarihinde Ak Parti Hükümeti tarafından açıklanan ve barış sürecini yönetecek olan 63 kişilik Akil insanlar listesine Marmara Bölgesi Temsilcisi olarak girmiştir.

Biri Mavera, diğeri Yağmur dergisinde yayımlanan ‘Ben ve Zaman’, bir de ‘Siyah Süt’ adında iki şiiri olan Mustafa Armağan, Esra Armağan ile evlidir. İkbal Armağan adında kız çocuğu vardır.

MUSTAFA ARMAĞAN KİTAPLARI