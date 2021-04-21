Mustafa Bakkal kimdir? Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bakkal neden görevden alındı?

Milli Eğitim Bakanlığı, Mersin'e bağlı Çamlıyayla ilçesinde görevli Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bakkal'ın görevden alındığını duyurdu. Peki, Mustafa Bakkal kimdir, neden görevden alındı?

Mersin ilinin Çamlıyayla ilçesinde görevli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bakkal, Mustafa Kemal Atatürk’ün eseri Nutuk'un okullarda dağıtılmasına izin vermediği iddiasıyla gündeme geldi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bakkal, söz konusu iddiaya ilişkin gerekçesini şu şekilde açıkladı:

“Mavi Çatı Yayınlarına ait ‘Mustafa Kemal Atatürk Gençler İçin Nutuk” adlı kitap için izin isteğine, Osmanlı Padişahı Vahdettin'e yönelik 'soysuzlaşmış, alçak' ve dönemin Osmanlı Hükümeti'ne yönelik 'aciz, haysiyetsiz ve korkak' ifadeleri kullanıldığı ve 'Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün elinde sigara gösterilerek' öğrencilere olumsuz örnek teşkil edecek öğelere yer verildiğinden söz konusu kitabın öğrencilere dağıtılması uygun görülmemiştir.''

Milli Eğitim Bakanlığı, başlatılan soruşturma kapsamında Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bakkal'ın yöneticilik görevinden alındığını duyurdu.

Olayın ardından Mustafa Bakkal hakkında bilgiler gündeme geldi. 'Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bakkal kimdir?' sorusu araştırılmaya başlandı.

Peki, Mustafa Bakkal kimdir? İşte, Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bakkal hakkında bilgiler...

ÇAMLIYAYLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MUSTAFA BAKKAL KİMDİR?

Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi'nde Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünden mezun olen Mustafa Bakkal, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans eğitimi almıştır.

Bakkal halen Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde Coğrafya Eğitimi bölümünde Tezli Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir. Aynı zamanda da Anadolu Üniversitesi'nde Değer Eğitimi alanında Tezsiz Yüksek Lisans eğitimi görmektedir.

Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bakkal'ın nereli olduğu ve yaşı ile ilgili bir bilgi bulunamamıştır.

NERELERDE ÇALIŞTI?