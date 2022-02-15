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    Mustafa Balbay'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na demokrasi eleştirisi

    Mustafa Balbay'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na demokrasi eleştirisi

    CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın ertelenmesini eleştiren Gazeteci Mustafa Balbay, Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti içinden demokrasiyi esirgediğini yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2022 - 13:02
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    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 38'inci Olağan Kongresi'ni erteleme kararını açıkladı.

    Kurultayın ertelenmesinin ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştiriler arttı.

    Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay, parti tabanının hareketlendirilmesi şansının değerlendirilmediğine dikkat çekti.

    "PARTİSİNDEN DEMOKRASİYİ ESİRGEMEMELİ"

    Kılıçdaroğlu'nun diğer 5 parti ile birlikte Türkiye'ye demokrasi getirme çalışması yürütürken kendi partisinden demokrasiyi esirgediğini yazan Balbay, yazısında şu ifadelere yer verdi:

    "CHP Genel Merkezi, 15 Ocak’ta önümüzdeki temmuz ayında yapılması gereken 38. olağan kurultayı bir yıl erteledi. Gerekçe olarak da salgın ve erken seçim olasılığı gösterildi. Bu yıl erken seçim olmazsa 2023’te de zamanında seçim nedeniyle kurultay ertelenecek!

    Mustafa Balbay dan Kemal Kılıçdaroğlu na demokrasi eleştirisi #1

    "EN AZ PARTİ İÇİNE YÖNELİK ÇALIŞMAYI SEVİYOR

    Oysa tersi de düşünülebilirdi. 'İktidar Kurultayı' adıyla parti tabanı hareketlendirilebilirdi. Kılıçdaroğlu çalışmayı çok seven bir kişi. Belki de partinin içine yönelik çalışmayı en az seviyor!

    Tarihte CHP kurultayları çok sancılı olmuştur. Örneğin 1950-60 arasında dört olağan kurultay olmuş, en kısası dört gün sürmüştür. Ama o kurultayların enerjisiyle CHP ayakta kalmıştır.

    "DEMOKRASİ GETİRME MÜCADELESİ"

    Beş parti ile birlikte Türkiye’ye demokrasi getirme mücadelesine giren Kılıçdaroğlu’nun, partinin içinden de demokrasiyi esirgememesi gerekiyor.
    CHP örgütlerinin önümüzdeki seçime diri girmesi için bu kaçınılmaz."


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