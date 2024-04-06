Mustafa Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini devraldı

AA

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen CHP'li Mustafa Bozbey, görevine resmen başladı.

Bozbey, göreve seçilmesinin ardından mazbatasını aldı. Ardından devir teslim töreni, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarihi binasında gerçekleşti

Başkan Bozbey, görevi Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na vekalet eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'dan devraldı.

"Boşa harcayacak bir dakikamız yok"

Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, törenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kenti geleceğe taşıyacak projeleri hep birlikte hayata geçireceklerini, boşa harcayacak bir dakikalarının bile olmadığını söyledi.

"Kentin ihtiyaçlarını çok iyi biliyoruz"

Bursa'da yeni bir dönemin başladığını belirten Bozbey, şöyle konuştu:

Bu kentin ihtiyaçlarını çok iyi biliyoruz. Bu şehirde yaşayan herkesin taleplerini de biliyoruz. Bursa'nın dört bir yanını aylarca gezdik, halkımızı dinledik, sorunları yerinde gördük.



Halkımız da bize inandı, güvendi, oyunu vererek de göreve getirdi. Şimdi hizmet zamanı.