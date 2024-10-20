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Haber Merkezi

Bursa'da son seçimleri CHP kazandı.

CHP'den aday olan Mustafa Bozbey'in mazbata töreni ise ilginç anlara sahne olmuştu.

Seçimleri tarafsızlıkla yönetmesi beklenen Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Us, Bursa’da CHP'den aday olan ve kazanan Mustafa Bozbey’in mazbata töreninde amigoluk yaptı.

"ALKIŞLARINIZ BU KADAR MI?"

"Canla başla çalıştınız, Mustafa Bozbey başkanınıza alkışlarınız bu kadar mı millet? Bu kadar mı beklediniz? Biraz daha lütfen." diyen Mehmet Us'un o anları ise herkesi şaşırttı.

YSK, Mehmet Us hakkında idari soruşturma başlattığını duyurmuştu.

YENİ GÖREVİ BELLİ OLDU

31 Mart seçimlerinden sonra Mustafa Bozbey’in mazbata töreninde amigoluk yapan ve ardından hakkında soruşturma açılan Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Us’un, Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı olarak atandığı ortaya çıktı.