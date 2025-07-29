Mustafa Destici: 3 suç için idam cezası getirilmesini teklif ediyoruz

Türkiye'de uzun süredir tartışma konusu olan idam cezası, son yıllarda tekrar gündeme gelmeye başladı.

Orman yangınları, şiddet suçları ve terör olaylarının artışı, bazı siyasi isimleri çözüm arayışlarına yöneltti.

İDAM CEZASI YENİDEN GÜNDEMDE

Toplumsal düzeni koruma adına alınabilecek önemler masaya yatırılırken, idam cezasının geri dönüp dönmeyeceği sorusu yeniden gündeme geldi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, bugün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'de idam cezasının belirli suçlar için yeniden getirilmesini önerdi.

"ORMANLARIMIZI YAKAN VATAN HAİNLERİNE DE İDAM CEZASI GETİRİLSİN"

Mustafa Destici, üç ayrı suç kategorisi için idam cezasının uygulanmasını talep etti.

Destici, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:

Daha önce iki suç için idam cezasının getirilmesiyle ilgili anayasa teklifimizi Meclis'te imzaya açmış ve kamuoyuyla da paylaşmıştık.



Şimdi, bile isteye ormanlarımızı yakan vatan hainlerini de ekleyerek üç suç için idam cezasının geri getirilmesini teklif ediyoruz.



1) Ormanlarımızı yakan hainler için,



2) Çocuklarımıza, kadınlarımıza tecavüz edip onları katleden sapık caniler için,



3) Bizzat silahla ya da bombayla askerimizi, polisimizi, güvenlik korucularımızı, öğretmenimizi ve masum insanlarımızı şehit eden teröristler için.